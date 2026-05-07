TÜSİAD/İnci: Avrupa’nın bize ihtiyacı var

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Perihan İnci, Avrupa Birliği’nin yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin rekabet gücünü engellediğini ve Gümrük Birliği’nin güncelliğini kaybettiğini belirterek, ‘’Gümrük Birliği güncel değil. Ülkemizin ihracatının yüzde 60’ı AB’ye yapılıyor. Bizim Avrupa’nın bir parçası olduğumuzu Avrupa’ya anlatmamız lazım. Avrupa’nın gerçekten bize ihtiyacı var’’ dedi.

TÜSİAD ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, Antalya’da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (YÖRSİAD) kahvaltılı üye toplantısına konuşmacı olarak katıldı. ‘’Değişen Dünya Düzeninde İş Dünyasının Yeni Paradigmaları’’ konulu söyleşide YÖRSİAD üyelerine açıklamalarda bulunan Perihan İnci, sivil toplum kuruluşlarında yer aldığı tüm derneklerin kendisi için bir okul olduğunu söyledi.

Etkisinin olamayacağı ve etkisiz bir dernekte zaman geçirmediğini belirten İnci, şunları kaydetti: ‘’TÜSİAD bu konuda çok değerli. TÜSİAD ve TÜRKONFED’in çok farklı bir etkisi var. Türkiye’nin geleceği için dünyada neler oluyor, bunlar Türkiye’yi nasıl etkileyecek TÜSİAD’ın tüzüğünde yazıyor. Avrupa Birliği, TÜSİAD’ın odak alanı. 60 yıldır hala AB üyesi olamadık. TÜSİAD ve sivil toplum kuruluşlarının attığı adımlar etkili. TÜSİAD sürekli konuşuyor. Ama TÜSİAD medya olarak başını ağrıtmak istemez. Tonlamak önemli. Biz doğru bildiğimiz ve Türkiye için iyi olan şeyleri söylüyor olmalıyız. Bunun da tonu ne olması gerekiyorsa o olmalı. Geçmişte ve bugün de bir yasa çıkacağı zaman TÜSİAD’ın görüşü sorulmadığı zamanlar da oluyor.”

Gümrük Birliği güncellenmeli

Avrupa Birliği’nin son dönemde yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarına da değinen Perihan İnci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Perihan İnci, şöyle devam etti: ‘’Avrupa’da üretiyorsak, Gümrük Birliği’nin bir parçası olarak AB içinde kabul edilmezsek ya da ürünlerimiz Made in EU olarak kabul edilmez ise savaştan beri görebileceğimiz en kötü şey olur. Avrupa Birliği içinde üretmiyorsanız AB ürünü değilsiniz ibaresini değiştirdiler, Türkiye’yi eklediler. Ama tehlike geçmedi. Bakanlıklarımızda, Ticaret ve Sanayi Odalarımızda bir rahatlama var. Bize, (İçeridesiniz ama sizi çıkarabiliriz) diyorlar. Gümrük Birliği güncel değil. Ülkemizin ihracatının yüzde 60’ı AB’ye yapılıyor. Bunu çıkardığınızda geriye bir şey kalmıyor. Bizim Avrupa’nın bir parçası olduğumuzu Avrupa’ya anlatmamız lazım. Avrupa’nın gerçekten bize ihtiyacı var. Avrupa Birliği’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları bizim rekabet gücümüzü öldürüyor. Bunu bakanlıklar ve hükümet nezdinde ele almamız gerek. TOBB’un da bu konuda çalışması gerekiyor.’’

YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral da, dünyanın bugün gelinen noktada, gidişatın yönünü öngörmenin her zamankinden daha zor göründüğünü söyledi. ABD ile Çin arasında gibi görünen, ancak etkisi tüm dünyaya yayılan ticaret savaşlarının, küresel dengeleri yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Oral, şöyle konuştu: ‘’Güçlü ve otoriter liderlerin öngörülmesi zor politikaları, dünyanın daha belirsiz ve kırılgan bir sürece doğru ilerlediğini açıkça ortaya koymaktadır. Zaten kırılgan olan ekonomimiz bu gelişmeler karşısında daha da zorlanmakta, bölgemizde yaşanan savaşlar hepimizi doğrudan etkilemektedir. Artan tedirginlik ortamı; başta turizm olmak üzere, tarım ve diğer sektörlerimiz üzerinde de ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Turizmdeki rakiplerimiz ise, ülkemizde doğrudan yaşanmayan İran merkezli savaşı bile aleyhimize kullanmaya çalışmaktadır.”

Enflasyon en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor

Türkiye’de enflasyon, finansmana erişim ve maliyet artışlarının iş dünyasının en önemli gündem maddeleri olmaya devam ettiğini anlatan YÖRSİAD Başkanı Oral, ‘’Krediye erişimde yaşanan zorluklar, işletmelerimizin yatırım iştahını doğrudan etkiliyor. Üretim maliyetlerindeki artış, enerji giderleri ve kur dalgalanmaları, belirsizlik, iş dünyamız üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Buna rağmen Türkiye’nin üretim gücü, girişimcilik kabiliyeti ve ihracat potansiyeli, her şeye rağmen savaş ortamından uzak kalmamız en büyük avantajımız olarak öne çıkmaktadır. Yapısal reformları gecikmeden hayata geçirmeli, mali disiplini sağlamalı; hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden, evrensel hukuk ve ekonomi biliminin gerekleriyle ekonomimizi hak ettiği noktaya taşımalıyız” dedi.