TÜSTED/Arslan: Hedefimiz globalde daha güçlü olmak

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye ticari araç sanayisi, üretimde yakaladığı gücü küresel pazarlarda daha yüksek paya dönüştürmeye hazırlanıyor. Ana sanayi, üstyapı üreticileri ve tedarikçilerden oluşan geniş ekosistemin ihracat kapasitesini artırması, sektörün öncelikli gündemlerinden biri haline gelirken, Türkiye’nin üretim kabiliyeti ve stratejik konumu önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Ticari Araç Üstyapı Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (TÜSTED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan, sektörün ortak hareket ederek teknik gücünü ihracata ve marka değerine dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Başkan Murat Arslan, “Üretmeyi biliyoruz. Sektörümüzde yetkin firmalar ve ciddi bir mühendislik tecrübesi var. Hedefimiz, kendi ürünlerimiz ve markalarımızla uluslararası pazarlarda daha fazla söz sahibi olmak. Bunun için firmaların ortak meselelerde birlikte hareket etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Sektörün ortak sesi olmak istiyoruz”

TÜSTED’in üstyapı, koltuk ve araç içi ekipman üreticileri, elektronik sistem geliştiricileri ve tedarikçileri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla kurulduğunu belirten Arslan, derneğin kısa sürede 80 üyeye ulaşmasının sektördeki ortak hareket ihtiyacını gösterdiğini söyledi. Arslan, “Teknik mevzuat, onay süreçleri, tedarik ve ihracat gibi konularda ortak sorunlarla karşılaşıyoruz. TÜSTED olarak bu sorunları ilgili kurumlara doğru ve güçlü biçimde aktarmak, çözüm önerileri geliştirmek ve üyelerimizin önünü açmak istiyoruz” dedi.

Kamu kurumları, üniversiteler ve sektör temsilcileriyle iş birliğine önem verdiklerini belirten Arslan, “Çözüm üreten, üyelerine yeni fırsatlar açan ve sektörün geleceğine hazırlanan bir dernek kurmak istiyoruz. Türkiye’nin üretim kabiliyetine güveniyoruz. Bu birikimi ortak akılla geliştirerek ihracatımızı büyütebilir, ticari araç üstyapı sanayisinde ülkemizi daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz” diye konuştu.

“Bursa üretim gücünü marka değerine dönüştürebilir”

TÜSTED üyelerinin önemli bölümünün Bursa’da faaliyet gösterdiğini ifade eden Arslan, kentteki ana sanayi, yan sanayi, yetişmiş iş gücü ve köklü üretim kültürünün ticari araç üstyapı sektörüne güçlü bir zemin sunduğunu anlattı. Arslan, “Bursa zaten önemli bir üretim merkezi. Önümüzdeki fırsat, bu gücü daha yüksek katma değerli ürünlere, teknolojiye, ihracata ve güçlü markalara dönüştürmek. Sektör firmaları birlikte hareket ettiğinde Bursa’nın bu alandaki ağırlığı daha da artacaktır” dedi.

"Sektörde rekabet üstünlüğü kalite ve teknik yeterlilik gerektiriyor"

Küresel pazarlarda fiyatın tek başına belirleyici olmadığını vurgulayan Arslan, ürün güvenliği, homologasyon, mevzuata uyum, tasarım ve ürün geliştirme kabiliyetinin rekabette önem kazandığını söyledi. Arslan, "Teknik çalışma gruplarımızı güçlendirerek mevzuat süreçlerini yakından takip etmek, üyeler arasında bilgi paylaşımını artırmak ve uluslararası standartlara uyumu kolaylaştırmak istiyoruz. Bu çalışmalar yeni pazarlara güvenle açılmak için de gerekli" dedi.

Arslan, uluslararası fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle üyelerin yurt dışındaki görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.