Tütün ve alkol ürünlerinin satışına mücbir sebep düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, tanıtımına, satışına, sunumuna ve nihai tüketicilere güvenli şekilde ulaşmasına ilişkin her türlü faaliyetin usul ve esaslarını düzenliyor.

Bu yönetmelik uyarınca, satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcıların takip eden yılın ocak ayı başından mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorunda olduğu biliniyor.

Düzenlemeyle yönetmeliğe yeni eklenen hükme göre, satış belgelerine ilişkin süre uzatım işlemi için belirlenen söz konusu dönemin mücbir sebep hallerinde ertelenmesine veya ek zaman verilmesinde Bakanlık yetkili olacak.