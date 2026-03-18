Tuzcu, İhracatçılar Birliğini ziyaret etti

Gerçekleştirilen ziyarette, bölge ihracatının mevcut durumu, sektör bazlı gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik hedefler detaylı şekilde ele alındı. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda; Doğu Karadeniz Bölgesi’nin son dönemdeki ihracat rakamları, ana ihraç ürün grupları, hedef pazarlar ve küresel ticarette yaşanan gelişmeler ışığında bölgenin konumu değerlendirildi. Bölge ekonomisine yön veren sektörlerin mevcut performansı ve karşılaştıkları sorunlar istişare edildi. Devam eden projelerin bölge ihracatına katkısı değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni destek mekanizmaları ve projeler de gündeme alındı.

Toplantıda ayrıca, bölgenin ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik olarak; pazar çeşitliliğinin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ve markalı üretimin teşvik edilmesi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlanması konularında yapılabilecek çalışmalar üzerinde durularak uluslararası pazarlara erişimin güçlendirilmesi, lojistik altyapının etkin kullanımı ve firmalarımızın rekabet gücünün artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, yaptığı konuşmada Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu üretim kapasitesi, kalite standardı ve ihracat tecrübesi ile Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine önemli katkı sunduğunu belirtti. Kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Tuzcu, ihracatın sürdürülebilir artışı için koordineli çalışmaların devam edeceğini ifade etti.