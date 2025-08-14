Tüzel kişilik kazanan organize tarım bölgesi sayısı 45’e ulaştı

ANKARA (EKONOMİ)

Bölgede yılda 30 bin tonluk sebze üretimi yapılacağını kaydeden Yumaklı, proje ile ekonomiye yıllık 1 milyar liralık katkı sağlanacağını aktardı. Yumaklı, Türkiye genelinde 61 OTB yatırımının devam ettiğini belirtirken, bunlardan 45’inin tüzel kişilik kazandığını anlattı.

Yazılı açıklama yapan Bakan İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin ve bölgenin tarımsal üretim üslerinden birisi olacak Batman Sera Organize Tarım Bölgesi’nin tüzel kişilik kazandığını bildirdi. Bölgede üretimin 2026 yılında başlayacağını ifade eden Yumaklı, 3 milyar liralık yatırımın gerçekleştirildiğini, buradan yılda 30 bin ton sebze üretileceğini aktardı.

Tarımsal üretimi güçlü hale getirecek organize tarım bölgelerinin kurulumuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Yumaklı, bu bölgelerin illerin tarımsal üretimine göre planlandığını vurguladı.

Bir yandan doğal kaynaklar kullanarak temiz enerji ile doğayı korurken, tarımsal işletmeler ve sanayiciler için altyapısı tamamlanmış tarım/sanayi alanları hazırladıklarını ifade eden İbrahim Yumaklı, “Böylece hem tarımsal üretimin yapıldığı hem paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıyı hizmete sunmuş oluyoruz. Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimimizi artırmak üzere tesis ettiğimiz organize tarım bölgeleri ile ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunların sonuçlarını inşallah peyderpey faaliyete geçirdiğimiz organize tarım bölgeleri ile almış olacağız” diye konuştu.

Toplam 1100 dekarlık alanda inşa edilecek Batman Sera OTB’de yüzde 75’i kadın olmak üzere 1500 kişinin istihdam edileceği bilgisini veren Yumaklı, Türkiye genelinde 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım sürecinin devam ettiğini belirtti.

Batman ile birlikte bunlardan 45’ine tüzel kişilik kazandırıldığına değinen İbrahim Yumaklı, “Tüzel kişilik kazanan OTB’lerin 20’si hayvansal üretim, 24’ü bitkisel üretim (15’i jeotermal sera OTB) ve biri de su ürünleri yetiştiriciliği alanındadır” dedi.