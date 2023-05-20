Tuzla'daki 4 site rezerv alan ilan edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'daki Borsa Kent, Asena, Mavi Okyanus ve Taşpınar sitelerinin sakinleriyle Semiha Kibar Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.

İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktaran Bakan Kurum, “Sahada fiilen devam eden 93 bin konutumuzun inşası hızlı şekilde yürümektedir. İstanbul'umuzu depreme ve her türlü afete karşı hazırlamak istiyoruz. Bunun için de 'Önce güvenli yuvalar, huzurlu konutlar.' diyoruz. 'İstanbul'da 1,5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümü.' diyoruz. 'Yarısı bizden, yarısı devletimizden.' diyoruz. İnşallah bu adımlarımızla birlikte tüm sağlıksız yapıları yenileyeceğiz ve şu ana kadar başvuru çerçevesinde baktığımızda 761 bin bağımsız bölümden oluşan 174 bin başvuru yapıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Tam 3 milyon kardeşimizin hayatı artık değişiyor demek. Kararlıyız, inşallah hep birlikte Tuzla'mızı, İstanbul'umuzu daha güçlü hale getireceğiz, güvenli, huzurlu yarınlara hep birlikte taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Tuzla’da Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsa Kent sitelerindeki vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başlattıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti: “Sizlerin dönüşüm hususunda bizlerden bazı plan ve imara ilişkin talepleriniz olmuştu. Geçtiğimiz ay sizlere, 'Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sorunlarınızın hepsini sizlerle birlikte çözeceğiz.' demiştik. Şimdi bu çalışmaların sonuna geldik. Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsa Kent sitelerimizi ilk etapta rezerv yapı alanı içerisine aldık. Rezerv yapı alanıyla birlikte KDV'den, vergiden, resimden, harçtan muafiyetlerimiz oluyor. Yüzde 20'ye yakın bir muafiyet söz konusu bu kanun kapsamında ilan ettiğimiz yerlerden. Buradaki site sakinlerimizin rezerv alanından sonra tüm imar planları onaylandı. Böylelikle 435 bağımsız bölümden oluşan ve yaklaşık 1500 vatandaşımızın yaşadığı sitelerde sorunu çözerek kentsel dönüşümün önünü tamamen açmış olduk. Burada ister kendiniz, isterseniz burada belediyemizle, kat karşılığı inşaatını kendinizin yapabileceği her türlü kazanımı elde etmiş oldunuz.”