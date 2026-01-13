TV 8 Yayıncılık borçlanma aracı için SPK'ya başvurdu
TV 8 Yayıncılık, 1,2 milyar TL'lik borçlanma aracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.
TV 8 Yayıncılık'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimizin 09.01.2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (13.01.2026) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."