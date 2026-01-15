TV8 1.2 milyar TL'lik borçlanma aracı için SPK'ya başvurdu
Halka arz planları uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Acun Ilıcalı’ya ait TV8, finansman ihtiyacını bu kez borçlanma yoluyla karşılamaya hazırlanıyor. TV8 1.2 milyar TL'lik borçlanma aracı için SPK'ya başvurdu
TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.
TV8 TV Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu, halka arz sürecini başlatmak amacıyla payların ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemiyle şirketin halka arz edilmesine karar vermişti.
SPK’ya resmi başvuru yapıldı
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, şirketin 9 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek ihraç için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 13 Ocak 2026 tarihinde SPK’ya başvuru yapıldı.
Açıklamada, borçlanma aracının yurt içinde ve yalnızca nitelikli yatırımcılara satılacağı belirtilirken, ihraç tutarının 1 milyar 200 milyon TL’ye kadar olacağı ifade edildi.