TVF, ihracatçıya yönelik fon için düğmeye bastı

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) önceki gün gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısına katılan TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, burada fonun portföyündeki şirketlere yönelik bilgilendirmeler yaparken, sanayicilerin de sorularını yanıtladı.

İş dünyasının ‘Varlık Fonu özel sektörle mi rekabet ediyor’ endişelerine değinen Ermut, kuruluşu itibarıyla fona tanınan bazı muafiyetler olduğunu, bunlardan birinin de rekabet muafiyeti olduğunu hatırlattı, ancak Varlık Fonu’nun özel sektörle rekabet içinde olmadığını vurguladı.

10 milyar dolarlık petrokimya tesisi için temas halinde

Ermut, sanayinin ihtiyacı olan stratejik yatırımlarda Varlık Fonu’nun daha etkin rol gerektiğine ilişkin gelen öneriler üzerine açıklamalarda bulundu. Özellikle petrokimya ve çelik üretimi gibi rekabet gücünü artıracak stratejik sektörlerde ortak ya da sıfırdan yatırım yapmanın teorik olarak mümkün olduğunu söyleyen Ermut, “Nitekim bu konuda uzun süredir çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Bu noktada fon tarafından ilk defa 2019 yılında duyurulan Adana Ceyhan’daki petrokimya tesisi projesine ilişkin bilgilendirme yapan Ermut, “Petrokimya alanında Türkiye, Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük net ithalatçısı konumunda. Bu sektör, cari açığa ciddi negatif katkı yapan alanlardan biri. Üretim kapasitemizi artırmaya ve rekabetçiliğimizi güçlendirmeye çalıştıkça, petrokimya ihtiyacı yeniden karşımıza önemli bir sorun olarak çıkıyor. Bu kapsamda önemli bir petrokimya projesi için çalışma gerçekleştirdik ve ÇED raporu aşamasını tamamladık. Proje, güneyde (Adana Ceyhan) Enerji İhtisas Bölgesi olarak ilan edilen alana yakın, portföy şirketlerimizden BOTAŞ’a ait arazi üzerinde planlandı. Uluslararası firmalarla bu konuda temas halindeyiz. Bu projede, hammadde arz güvenliği açısından stratejik katkı sağlayacak ve risk paylaşımını mümkün kılacak bir ortaklık yapısıyla ilerlemeyi arzu ediyoruz. Planladığımız proje yaklaşık 10 milyar dolar büyüklüğünde ve fazlar halinde hayata geçirilmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Fonlar ihtiyaca göre çeşitlenebilir

Yanı sıra özellikle ihracat potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapacak bir fonun oluşturulması için çalışmalar başlattıklarına işaret eden Ermut, “Bu fonun sınırlı bir kısmını biz karşılıyoruz; geri kalan kısmının ise yurt dışı yatırımcıların katılımıyla sağlanması planlanıyor. Amaç, Türkiye’de önü açık ve ihracat kapasitesi bulunan şirketlere yatırım yapmak” dedi.

Özel amaçlı fon yapılarının, Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilebileceğini dile getiren Ermut, şöyle devam etti: “Bizim her yatırım kararımızda bir stratejik matriksimiz vardır. Adım attığımız yatırımların mümkün olduğunca Türkiye’nin stratejik önceliklerine katkı sağlaması, katma değer üretmesi ve finansal piyasaların derinliğine katkıda bulunmasını bekleriz. Daha önce ‘fonların fonu’ modeliyle ilk adımı atmıştık. Şimdi ise doğrudan yatırım yapabilecek yapılar üzerinde çalışmalarımız sürüyor.”