TVF ilk murabaha finansmanını gerçekleştirdi

Doğan Yatırım Bankası, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Sharjah Islamic Bank (SIB) ile imzaladığı 100 milyon dolar değerindeki İslami finansman anlaşmasında finansal danışman ve koordinatör olarak yer aldı. İşlem, Sharjah Islamic Bank tarafından dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı olma niteliği taşıyor. TVF’nin bu ilk uluslararası İslami finansman anlaşması, 3 yıl vadesi ile fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

TVF Genel Müdürü Arda Ermut, ilk kez gerçekleştirilen işlemin, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu ile sürdürülebilir kalkınma vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi. Ermut, “Ülkemizin İslami finansın önemli bir aktörü olması, bu alandaki enstrümanların çeşitlendirilmesi ve bereketli bir döngü oluşturulması için TVF olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Sharjah Islamic Bank CEO’su Mohamed Abdalla da dünya genelinde ilk defa bir devlet varlık fonuna yönelik murabaha finansmanı sağlayarak Türkiye’yi desteklemekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Abdalla, “Bu aynı zamanda Türkiye gibi ülkelerin stratejik kuruluşlarının finansman ihtiyaçlarına yanıt verme kararlılığımızın da bir göstergesi niteliğindedir” diye konuştu.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu ise, “Bölgesel ve uluslararası yatırımcılarla olan yakın ilişkilerimizi kullanarak, müşterilerimize ve Türkiye ekonomisine yenilikçi finansman alternatifleri ve yatırım bankacılığı ürünleriyle çözüm sağlamaya ve değer katmaya devam edeceğiz” görüşünü paylaştı.