“TVF kısa vadeli ve yüksek maliyetle borçlanıyor”

CANAN SAKARYA/ANKARA

Şubat 2024’teki eurobond ihracıyla başlayan bu sürecin sukuk ve murabaha gibi farklı araçların da finansman setine eklenmesiyle birlikte farklı bir görünüm aldığını kaydetti. TVF’nin bu borçlanmaları hazine garantisi olmadan gerçekleştirdiği, bu durumun ise Fonun “uluslararası piyasalara erişim kabiliyetini güçlendirdiği” şeklinde yorumlandığını ancak durumun dünyadaki varlık büyük varlık fonlarından farklı olduğu şu şekilde ifade edildi: “Dünyadaki büyük varlık fonları, ülkelerin bugünkü gelir fazlasını gelecek kuşaklar için yatırıma dönüştürmek amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerine bu amaçla devam ederken Örneğin, Norveç’in Hükümet Emeklilik Fonu petrol gelirlerini küresel hisse senetlerine ve tahvillere yatırırken, Singapur’un GIC ve Temasek fonları ülkenin finansal varlıklarını dünya çapında şirketlere ortak olarak değerlendirirken, Kuveyt ve Katar fonları da enerji gelirlerini çeşitlendirmek için benzer stratejiler izlemekte iken Türkiye Varlık Fonu bu klasik modelin tersine, bir gelir fazlasını değil kamu kontrolündeki şirketlerden oluşan bir portföyü borçlanarak yönetmektedir. Son dönemde göstergeler TVF‘nin artan borçlanma eğilimi içinde bulunduğunu göstermektedir.”

Borçlanma koşulları, geri ödeme takvimi bilinmiyor

TVF’nin dikkat çeken bir hızda dış borçlanmaya yönelmesinin fonun kuruluşu sırasında dile getirilen “paralel hazine” eleştirilerini doğruladığına vurgu yapılan raporda “Ayrıca bir crowding-out durumu da söz konusudur. Her ne kadar Hazine garantisi altında olmasa da TVF’nin yaptığı borçlanmalar Hazine ile aynı yatırımcı tabanını hedeflemektedir” denildi. Hazinenin uzun yıllardır yürüttüğü dış finansman stratejisinin refinansman riskini azaltmak ve borçlanma maliyetini orta-uzun vadede en düşük seviyede tutmak üzerine kurulduğuna işaret edilen raporda, TVF’nin ise daha kısa vadeli ve daha yüksek maliyetli borçlandığı kaydedildi. Raporda, “Şubat 2024’te Hazine’nin 10 yıllık tahvilinde 171 getiri yüzde 7,875 iken, aynı dönemde TVF 5 yıl vadede yüzde 8,375 oranla borçlanmıştır. Benzer biçimde, her iki kurumun da 5 yıl vadeli sukuk ihracı yaptığı Ekim 2024’te, Hazine yüzde 6,5 maliyetle borçlanırken TVF’nin oranı yüzde 6,95 olmuştur. Hazine daha uzun vadeli ve ucuz kaynak bulurken, TVF daha kısa vadeli ve pahalı borçlanmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.