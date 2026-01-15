“TVF kuruluşundan bu yana 18 milyar dolar yatırım yaptı”

CANAN SAKARYA/ANKARA

TVF Genel Müdürü Ermut, komisyona yaptığı sunumda, 2025 yılı itibarıyla TVF portföyünün 7 farklı sektörden 34 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluştuğunu belirtti. 31 Aralık 2024 itibarıyla sona eren faaliyet dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ermut, TVF’nin “Varlıklara Değer Katma” hedefi doğrultusunda önemli bir büyüme kaydettiğini ve toplam varlıkların 2023 yıl sonundaki 9.4 trilyon TL seviyesinden yaklaşık yüzde 36 artışla 12.7 trilyon TL’ye ulaştığını kaydetti. Ermut aynı dönemde dolar bazında varlık büyüklüğünün 318 milyar dolardan 360 milyar dolara yükseldiğini, bu büyümede finansal hizmetler, enerji ve maden ile ulaştırma ve lojistik sektörlerinin öncü rol oynadığını vurguladı.

TVF’nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Ermut, Türk Telekom’un satın alım kredisine ilişkin borcun erken kapatılarak, 150 milyon dolar tutarında faiz tasarrufu sağlandığı söyledi. Aynı dönemde, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşme sürecinden kaynaklanan borç yükümlülüklerinin tamamen kapatıldığını kaydeden Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu bünyesinde; Büyüme Fonu ve Direkt Fon programlarını devreye alarak girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi amacıyla 140 milyon doların üzerinde katkı verildiğini söyledi.

PTT’de yeniden yapılandırma çalışmaları başladı

PTT’nin finansal olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden yapılandırma çalışmalarına başladıklarını anlatan Ermut, şöyle devam etti: “Bu kapsamda, son yıllarda zarar etmekte olan PTT’nin, kamu hizmeti sorumluluğunu etkin biçimde yerine getirebilecek sağlıklı bir mali yapıya ulaştırılması temel hedef olarak belirlenmiştir. Ayrıca, PTT’nin ana faaliyet alanı dışında kalan ve zarar üreten iş ve iştiraklerden çıkılarak daha odaklı bir kurumsal yapıya geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.”

İvrindi altın projesinde işletmeciliğe geçiliyor

Ermut, TVF bünyesindeki maden şirketlerine ilişkin bilgi verirken, “Türkiye Maden Projeleri arasında öne çıkan yatırımlarımızdan başlıcası, Balıkesir İvrindi Güneş Altın Madeni Projesi’dir. 2021 yılında arama ve geliştirme faaliyetlerine başlanan proje kapsamında 2,5 milyar dolar değerinde altın rezervi belirlenmiştir. Söz konusu kaynağın en kısa sürede ve en etkin biçimde ekonomiye kazandırılması amacıyla, Türkiye Maden tarafından fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup proje; üretim ve işletmeciliğe geçiş aşamasına ulaşmıştır” dedi.

Kastamonu Taşköprü Bakır Madeni Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları da şöyle özetledi: “Burada kayda değer miktarda bakır, altın ve çinko kaynağı tespit edilmiştir. Mevcut veriler ışığında, söz konusu kaynağın toplam ekonomik büyüklüğünün bugün itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğu değerlendirilmektedir.”