TVF/Ermut: Katılım bankalarının birleşmesinde en önemli aktör biz oluruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) şubat ayı meclis toplantısı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ermut, değer yaratma, stratejik yatırımlar ve sürdürülebilir kalkınma açısından Türkiye Varlık Fonu'nun üstlendiği role dikkati çekti.

Finansal piyasaların derinliğinin uzun vadeli yatırımlar açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Ermut, "Öngörülebilir, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir finansman imkanları, üretim kapasitesinin ve rekabetçiliğin korunmasında daha da öteye geliştirilmesinde temel unsurlar olarak artık gitgide önemlerini artırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ermut, kurumsal istikrarın, etkin yönetim anlayışı ve markalaşma yoluyla şirketlerin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artıran başlıca faktörler arasında yer aldığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TVF'nin kuruluş felsefesi de tam olarak aslında bu yapısal ihtiyaçlardan ortaya çıktı diyebiliriz. Varlık fonumuz 2016'da Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gelecek nesillere daha güçlü bir ekonomi bırakmak hedefi doğrultusunda kuruldu. Faaliyete başladığımız günden bu yana da bu temel yaklaşımımız kısa vadeli sonuçların ötesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir değer üretmek yönünde adımlar atmak şeklinde oldu."

"Stratejik kuruluşların güçlü, istikrarlı ve verimli şekilde faaliyet göstermesi üretim hayatını etkiliyor"

Ermut, TVF'nin portföyünde bulunan kuruluşların çalışmaları ve öneminden de bahsederek, "Bu stratejik kuruluşların güçlü, istikrarlı ve verimli şekilde faaliyet göstermesi de yalnızca ilgili sektörleri değil, üretim hayatımızın genel tüm dengesini doğrudan etkiliyor. Bu yapılar üzerinden oluşan katma değer de doğal olarak Türkiye ekonomisine yansıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada değişik modellerde varlık fonları olduğunu aktaran Ermut, örnek olarak Körfez ülkelerinin fonları, Norveç'in varlık fonunu ve Azerbaycan'ın fonunu anlattı.

"160 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulunmuş olduk"

TVF Genel Müdürü Ermut, şu ana kadar bu fonların fonu şeklinde bir yapı kurarak teknoloji alanında yavaş yavaş Türkiye'de yatırım yapmaya başladıklarını söyledi.

Ekosistemin bu konudaki en büyük yatırımcısı olduklarını kaydeden Ermut, "Şu ana kadar toplam 160 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulunmuş olduk. Yaklaşık toplamda 16 fona. Bunların hepsi Türkiye'de yapılacak teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar. " ifadelerini kullandı.

"Katılım bankalarının birleşmesinde en önemli aktör biz oluruz"

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ermut, kamuya ait katılım bankalarının tek çatı altında toplanmasıyla ilgili soruya, "Daha güçlü bir temsili noktasında katkımız olursa dahil olmak isteriz. Detaylar şu anda belli değil. Ancak öyle bir durumda en önemli aktör Varlık Fonu olacaktır. Devamlı yeni fikirleri egzersiz ediyoruz." yanıtını verdi.

TVF Genel Müdürü Ermut, Türkiye Varlık Fonu'nun 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisine ilişkin doğru zamanda doğru aktörlerle ilerlemek istediklerini belirtti.

Söz konusu tesis için görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Ermut, "Arazi ve ÇED süreçlerini tamamladık. Önümüzdeki dönemde potansiyel aktörlerle nasıl ilerleyebiliriz ona bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.