TVF'nin dolar cinsi tahvil ihraçlarında ilk getiri beklentileri belirlendi

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 5 yıllık dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentisi belirlendi. İhracın buğum fiyatlanması bekleniyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 5 yıllık dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7.625'li seviyelerde, 10 yıllık dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentisi ise yüzde 8.375'li seviyelerde belirlendi.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihracın bugün fiyatlanması bekleniyor.

TVF tahvil ihracı için 1 Eylül'de BBVA, Citi, Emirates NBD Capital ve ING, Bank ABC, BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, ICBC, IMI Intesa-Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirmişti.

