TVF'nin teknoloji girişimlerine katkısı 100 milyon doları aştı

Türkiye Varlık Fonu çatısı altında 2023 yılında kurulan ve ülkedeki girişim ekosistemini geliştirmeyi, dünya çapında önde gelen girişim sermayesi fonlarını ve girişimcileri ülkemize çekmeyi hedefleyen Türkiye Teknoloji Fonu (TTF), Türkiye’nin teknoloji temelli kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Girişimcilere yatırım yapan fonlar destekleniyor

TTF, Türkiye’deki girişimcilere yatırım yapan fonları destekleyerek, girişimcilik ekosisteminin kurumsallaşmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede ülkemizdeki sermaye piyasalarının derinleşmesini ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen teknoloji şirketlerinin gelişimini teşvik ediyor.

TTF, yatırım stratejisini Türkiye merkezli girişim şirketlerine odaklıyor. Kuruluş yeri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ya da yönetim ve teknik ekip yapısı itibarıyla Türkiye ile güçlü bağları bulunan şirketlere yatırım yapan fonlara destek veriyor. Bu yaklaşım, yerli girişimlerin küresel pazarlara açılmasını sağlarken sürdürülebilir bir inovasyon kültürünün oluşmasına da katkı sunuyor.

10’dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdü

Bugün itibarıyla 10’dan fazla fona 100 milyon ABD dolarını aşan yatırım taahhüdünde bulunan TTF, yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor; yönetişim, stratejik gelişim ve büyüme odaklı desteklerle girişimcilere bütüncül bir değer önerisi sunuyor.

Türkiye Varlık Fonu’nun yurtiçindeki stratejik yatırımlarına kaynak sağlama ve finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme hedefi, TTF ile teknoloji ve inovasyon alanında daha da somutlaşıyor.

Yatırım yapılan fonların arasında uluslararası fonlar da var

Türkiye Teknoloji Fonu, girişim sermayesi ekosisteminin gelişimine hız kazandırıyor ve teknoloji tabanlı girişimlerin küresel ölçekte rekabet gücünü artırıyor. TTF programında destek verilen fonlar, yalnızca Türkiye’de yatırımı olan girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarıyla sınırlı kalmıyor; uluslararası alanda tanınmış köklü fonları da kapsıyor.

TTF, hem ülkemiz için uzun vadeli stratejik getiriler sağlıyor hem de Türkiye girişimcilik ekosistemi için katalizör görevi üstleniyor. Bu sayede Türkiye’nin yüksek katma değerli teknoloji üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşümüne katkı sağlıyor.