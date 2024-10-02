Altın yükselişini sürdürür mü? Mahfi Hoca'dan net cevap!

Hazine eski müsteşarı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Sosyal medyada dolandırıcılık) Şikayet için dolandırıcılıkla ilgili Facebook'tan gelen mesajda reklamı kaldırmadık, hata yaptığımızı düşünüyorsanız 180 gün içinde şikayetinizi yenileyin yanıtı geldi. Twitter, Facebook, Instagram yayıncılarını uyarıyorum, dolandırıcılara aracılık etmiş oluyorsunuz. Orada benim adım çıkıyor, başkasının adı çıkıyor. Sponsorlu diye çıkıyor. Bir sor senin mi bu reklam diye. Dolandırıcılara medya ortamı yaratılmış oluyor. E-mail atarsın, bu sen misin değil misin? Ben de derim bunlar dolandırıcı. Benzer şeyler devam ediyor. Esas uyarının devlet tarafından yapılması lazım.

(Ortadoğu'da gerilim) Buradan bir savaş çıkar mı? ABD işin içine girerse Rusya, Çin işin içine girebilir mi? Bu tür ortamda insanlar kaçışa geçer. Normalde böyle koşullarda altın yükselir. Piyasalar şimdi bunlar geçer diye düşünüyor. Petrolde aynı durum var. Bu olay sürerse etki artar. Bizi etkiliyor, borsadan görüyoruz. Bu çapta olay 20 yıl önce olsaydı petrol 100 dolara giderdi. O boyuta gelmeyeceği düşünülüyor. Bu olay umarım tırmanarak yürümez. Bize de her açıdan etkisi var. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına kadar iş giderse çok sert etkileri olabilir.

"Talepte ciddi düşüş başladı"

(Dış ticaret verileri) İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81 iyi bir oran. İthalatın azalmasında hep bir altın etkisi var. Türkiye'nin büyüme hızı düşüyor, talepte ciddi gerileme var. Haftada bir gün iskonto marketleri geziyorum. Hepsinin haftada bir günü var, o gün bir defaya mahsus ürünler gelir. Bunlar piyasaya göre nispeten ucuz olur. Bunlar geldiğinde biter. İki aydır bu mallar duruyor. Şarjlı dikey süpürgeler geldiği gün biterdi. Birkaç kişiye aldım. İki aydır üst üste koymuşlar duruyor, satılmıyor. Genel görünüm olarak talepte ciddi düşüş başladığını gösteriyor. Avrupa'da talepte düşüş var. İhracatımızda son ayda çıkan düşüş çok şaşırtıcı değil.

"Ekonomiyi büyütelime dönersek cari açık tekrar artışa geçer"

(Cari açıkta gerileme) Bu gidiş bize cari açığın oldukça düşeceğini gösteriyor. 15-16 milyar dolara kadar indik. Cari açık milli gelirin yüzde 1,5'inin altına iner. Enflasyonu tercih ettiğimiz için büyüme, ithalat düşüyor. Ama birkaç ay sonra enflasyondan vazgeçip 'ekonomiyi büyütelim'e dönersek cari açık tekrar artışa geçer.

"Enflasyon beklentilerinin düzelmediği görülüyor"

(Enflasyon rakamları) İstanbul, Türkiye'nin genelini temsil etmiyor, pahalı bir yer. İTO'nun verisi işaret ama birebir gösterge değil. Geçen yılın eylül ayında aylık TÜFE yüzde 4,75 olmuş. Bu yılın eylül ayında yüzde 2 açıklanırsa 47,96'ya iniyoruz. Yüzde 1,13 olursa 46,70'e iniyor. Yüzde 45'in altına bu ay inmesi mümkün değil. Enflasyon inmeye devam edecek ama yüzde 46-47 civarında bir yere geleceğiz. Merkez Bankası anketleri var, bunlar da MB'nin kararına yönelik sinyaller. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalklarına sorup anket yapıyor. 12 ay sonraki enflasyonu ne bekliyorsunuz diyor. En son veriye göre 2024 Ağustos'unda piyasa katılımcıları yüzde 44,94, reel sektör yüzde 58, hanehalkları yüzde 81 görüyor. Kim tutturmuş diye baktım reel sektör tutturuyor. Esas reel sektörün dediği çıkıyor. Beklentiler gerçekleşmeyi oluşturur. Esas fiyata karar verecek olan reel sektör. Beklentiyi gerçekleştiriyor. Bu bize olumsuz beklentilerin düzelmediğini gösteriyor.

(Sefalet endeksinde iyileşme) Enflasyonla işsizliği topluyorlar toplamı ne ediyorsa buna sefalet endeksi deniyor. 2023'te 94'e çıkmıştı şimdi 87'deyiz. Bu tamamen enflasyona bağlı. Enflasyonu düşürdüğümüz sürece sefalet endeksi düşecek."