TZOB: Aşırı sıcaklar tarımsal üretim üzerinde tehdit oluşturuyor

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, aşırı sıcakların bitkileri strese soktuğunu ve verimde düşüş yaşanmasına sebep olduğunu belirterek, ayçiçeği ve zeytinde sıcaklık yüzünden oluşan sıkıntının aşırı sıcakların devam etmesi halinde diğer birçok üründe üretim kayıplarına neden olabileceğini kaydetti. Bayraktar, yağışların az olması ve aşırı sıcakların ayçiçeği bitkisini strese sokmasına bağlı olarak Trakya Bölgesinde ayçiçeği, Akdeniz Bölgesi’nde de zeytinde verimde düşüş beklendiğini kaydetti.

İklim değişikliğine bağlı olarak Ekim ayında yapılması gereken ekimlerin Kasım ayında yapıldığını, kış aylarında yağması gereken yağmurun ise Mart ayından sonra yağarak üretim ve hasat takvimini etkilediğini kaydeden Bayraktar, “Ülkemiz 2022-2023 sezonunda tarımsal anlamda bir kuraklık yaşamadı. Lakin aşırı sıcaklıklar tarımsal üretim üzerinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, eğer yapıcı ve somut adımlar atılmazsa gelecekte doğa olaylarının etkisini artıracağı uyarısında bulunuyor. Sıcaklık değişikliklerine uyumlu bitki çeşitlerinin geliştirilmesiyle sıcaklık stresinin etkisi ve verimdeki düşmeler önlenebilecektir. Sıcaklıklardaki aşırı yükselişler bitkinin suya olan ihtiyacını artırdığı için sulamaya olan talepte dolaylı olarak artıyor. Gelecekteki su talebini karşılamak için mevcut su kaynaklarının korunması ve sulanabilir alanların sulamaya açılması gerekiyor. Bu nedenle çiftçilerimiz, modern sulama tekniklerini kullanmaya teşvik edilmelidir.” dedi.

“Ürün deseninde değişikliğe gitmek zorundayız”

Değişen iklimle birlikte ürün deseninde yaşanacak değişimlere çiftçilerinde ayak uydurması gerektiğini, iklim değişikliğiyle hangi ürünün hangi bölgede yetiştirilebileceğine ilişkin araştırma yapılması gerektiğini kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: “Çiftçilerin yeni üretim desenine geçişini kolaylaştırmak için tarımsal yayım yöntemleri konusunda da çalışmalara ağırlık verilmelidir. İklim değişikliğine uyumla ilgili atılacak somut adımların akabinde çiftçilerimizin bu yeni düzene uyum sağlayabilmesi için tarımsal destek mekanizmasına ‘iklim değişikliğine uyum destekleri’ eklenmelidir. İklim değişikliğine uyum konusu, çiftçilerimizi geleneksel tarım uygulamalarında birtakım değişikliklere götürecektir. İklim değişikliğiyle ilgili yapılan Ar-Ge yatırımları, iklime dayanıklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, yoğun tarım tekniklerinden doğaya daha az zarar veren uygulamalara dönüşüm gibi eylemlerin çiftçilerimize tanıtılması ve benimsenmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz de bilimin öncülüğünde ve onların yararına alınmış kararları uygulayarak bu değişimlere ayak uydurmalıdır.”