TZOB Başkanı Bayraktar açıkladı: Sulamada yıllık artış yüzde 100, gübrede aylık artış yüzde 10

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye’de tarımsal üretim maliyetlerindeki artış hızlandı. Son 1 yıllık zaman diliminde sulama maliyeti yüzde 100 artarken, sadece son 1 aylık dönemde gübre fiyatındaki artış yüzde 10’u buldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal girdi maliyetlerindeki artışa yönelik yazılı açıklama yaptı.

Çiftçilerin sofralarda 3 öğün gıda eksik olmasın diye yaz kış fark etmeksizin çalışan çiftçilerin üretim maliyetlerinin sürekli arttığını belirten Bayraktar, maliyetlerdeki artışın gıda fiyatlarına doğrudan yansıdığını bildirdi.

Buğday, arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığı döneminde olunduğunu kaydeden Bayraktar, bu dönemde en çok kullanılan ÜRE ve amonyum nitrat fiyatının son bir ayda yüzde 10 arttığını söyledi.

Taban gübrelemesinde en çok kullanılan DAP fiyatının yüzde 3.8, 20.20.0 gübre fiyatının ise yüzde 5.2 arttığını dile getiren Şemsi Bayraktar, yem fiyatlarının ise yüzde 3.2 ile yüzde 3.5 arasında değişen oranlarda artış gösterdiğini aktardı.

Son 1 yılda ise sulama ücretlerinde yüzde 100 civarında artış olduğunun altını çizen Bayraktar, elektrikte yüzde 30.4, tarım ilacında ise yüzde 34.3’lük artış gözlendiğini belirtti.

Tarımsal girdilerdeki değişkenlik ve öngörülemezliğin çiftçiyi zora soktuğunu vurgulayan Bayraktar, “Girdi fiyatlarına gelen her zam doğrudan gıda fiyatlarını, yani tüketicilerimizi de etkiliyor. Tarımsal girdiler ülkemizin gıda güvencesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmelidir” diye konuştu.

Bayraktar, alım fiyatları belirlenirken artan maliyetlerin dikkate alınmasını ve üreticilerin mağduriyetinin önlenmesini istedi.