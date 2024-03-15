TZOB Başkanı Bayraktar: Büyükşehirlerde ekilebilir tarım arazisi 2,5 milyon dekar azaldı

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, seçim öncesinde çiftçilerin belediyelerden beklentilerini 10 başlık altında açıkladı. 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyelerinin tarım sektörüne yönelik sorumluluklarının arttığına dikkat çeken Bayraktar,

“Tarım, stratejik bir sektör olması sebebiyle tüm dünyada destekleniyor ve korunuyor. Kanunla verilen görev ve yetkiler sonucu 2014 yılından bu yana büyükşehir belediyeleri tarımsal üretimin doğrudan içindedir” dedi.

Ziraat Odaları aracılığıyla yapılan çalışmada büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde tarım alanlarının yeterince korunmadığının ve desteklerin yeterli bulunmadığının tespit edildiğini belirten Bayraktar, 10 yılda işlenen tarım arazilerinde 2.5 milyon dekarlık azalma olduğunu anlattı.

Türkiye’de işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitki alanı toplamının 2023 itibarıyla 23 milyon 941 bin hektar olduğunu ifade eden Şemsi Bayraktar, bunun yüzde 55.7’sine karşılık gelen 13.3 milyon hektarın büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunduğunu kaydetti. Bayraktar, bu alanın 2014 yılında 13 milyon 589 bin hektar olduğunu hatırlatarak 10 yıl içinde 2.5 milyon hektarlık azalma olduğunu bildirdi.

Büyükşehir belediyelerinin tarımsal üretime yönelik faaliyetlerinin yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Şemsi Bayraktar, bunların da tohum, fide, fidan dağıtımında yoğunlaştığını vurguladı.

Türkiye’de tarımsal üretimin yarısından fazlasının 30 ilde yapıldığı bilgisini veren Bayraktar, çiftçilerin belediyelerden beklentilerini 10 başlıkta toparladı:“Tarım arazileri korunmalı, kırsalda genç nüfusu tutabilmek için sosyal alanlar artırılmalıdır, belediyeler ve Ziraat Odaları birlikte hareket etmelidir, pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına destek olmalıdır, semt pazarlarında üreticilere daha fazla yer ayrılmalı, üretici pazarları her ilçede kurulmalıdır, destekler artırılmalıdır, kırsal alanlara altyapı hizmetleri artırılmalıdır, tarımsal ürün işleme tesisleri kurulmalıdır, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulmasına destek olmalıdır, kırsal turizm ile kırsalda gelirin artırılması sağlanmalıdır.”