TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı bir açıklama yaptı. Bayraktar, tarım sektöründeki yaş ortalamasının her geçen yıl arttığını, erkek çiftçilerin yaş ortalamasının 58, kadın çiftçilerin yaş ortalamasının ise 61 olduğunu söyledi.

Üreticilerin yüzde 35’inin 65 yaş üzerinde olduğu bilgisini veren Şemsi Bayraktar, “Yüzde 35'i ise 50-64 yaş aralığındadır. 18-32 yaş arası genç çiftçilerimizin oranı ise sadece yüzde 5'tir. Bu durum, gençlerimizin tarımdan ve kırsal yaşamdan hızla uzaklaştığını gösteriyor” dedi.

Kadın çiftçilerin yaş ortalamasının 61 olduğunun altını çizen Bayraktar, kadınların tarımda daha aktif rol alması için desteklerin artırılması gerektiğini belirtti.

Kırsal nüfusun ekonomik, sosyal ve eğitim imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle her geçen yıl azaldığının altını çizen Bayraktar, yaklaşık 30 yıldır çocuk doğmayan, kışın tamamen boşalan ve bekçilerle korunan köyler olduğunu vurguladı.

2024 yılında 18-24 yaş arası çiftçi sayısı yüzde 6 oranında, 33-49 yaş arası çiftçi sayısı ise yüzde 4 oranında azaldığını söyleyen Şemsi Bayraktar, “Evlenme çağına gelen gençlerimiz, kentlerde asgari ücretle çalışmayı köyünde çiftçilik yapmaya tercih eder hale geldi” ifadelerini kullandı.

“Prim borçları üreticinin kamburuna dönüştü”

Bu durumun tersine dönmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğine değinen Bayraktar, “Genç nüfusun tarıma dönüşünü sağlayacak politikalar geliştirilmeli, üreticilerimizin gelirleri artırılmalı ve sosyal güvenceleri güçlendirilmelidir. Prim borçları üreticilerimizin sırtında kambura dönüşmüş durumdadır. Özellikle genç ve kadın çiftçilerin sosyal güvenlik prim yükü devlet tarafından hafifletilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar bu konudaki çözüm önerilerini, “Gençlerin tarımsal arazi edinmesi kolaylaştırılmalı, düşük faizli krediler ve hibe destekleri artırılmalıdır. Tarımsal girişimcilik için özel fonlar oluşturulmalıdır. Kırsal bölgelerde altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal imkânlar iyileştirilmeli, tarıma dayalı sanayi yatırımları desteklenmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Uzun vadede arz güvenliği risk altında”

Ayrıca tarım kooperatiflerinin güçlendirilmesi, gençlere modern tarım teknikleri eğitimi verilmesini de isteyen Bayraktar, “Gençlerimizi tarımsal üretime yönlendirecek doğru politikalar uygulanmaz ve çiftçilik mesleğinin saygınlığı geri kazandırılmazsa, uzun vadede ülkemizin gıda arz güvenliği ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır. Unutulmayalım ki, tarım, bir ülkenin geleceğidir. Kırsalın canlılığı da tarımın sürdürülebilirliği ile mümkündür” dedi.