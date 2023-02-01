TZOB Başkanı Bayraktar: Pahalı marketten ürün almayarak onları cezalandırın

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayına ilişkin üretici market fiyat farkları ve girdi fiyatlarındaki değişime yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bayraktar, üretici ile raf fiyatı arasındaki en yüksek farkın yüzde 248 ile elmada gözlendiğini bildirdi. Tüketicilere de uyarıda bulunan Bayraktar, aynı ürünün marketlerde farklı fiyata satıldığını belirterek, alışveriş öncesi fiyat araştırması yapılmasını önerdi.

Şemsi Bayraktar, Ocak’ta elmadan sonra üretici-raf fiyat farkının yüzde 223.6 ile kırmızı mercimekte olduğunu, bunu yüzde 218.7 ile pırasa, yüzde 208.9 ile marul, yüzde 196.7 ile limon ve yüzde 190 ile kuru üzümün takip ettiğini aktardı.

Ocak’ta markette 42 ürünün 36’sında fiyat artışı, 6’sında ise fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 79.8 ile patlıcan olduğunu, bunu yüzde 46.6 ile yeşil fasulye, yüzde 44 ile kabağın takip ettiğini söyledi.

Bayraktar markette fiyatı en fazla azalan ürünün yüzde 43.4 ile lahana, yüzde 11.7 ile pırasa ve yüzde 2.4 ile de maydanoz olduğunu bildirdi.

Üretici tarafında ise 34 ürünün 21’inde fiyat artışı olduğunu belirten Şemsi Bayraktar, 5 üründe fiyat düşüşü yaşandığını 8 ürünün ise fiyatının değişmediğini kaydetti. Üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 17 ile pırasa, en çok artan ürün ise yüzde 96.4 ile kabak oldu.

Mazot aylık yüzde 5.7 düştü

Ocak ayında fiyatı yüzde 5.7 düşen mazotun maliyeti yıllık bazda yüzde 67.8 artarken, gübre fiyatlarında ise çeşitlere göre değişen oranlarda indirim oldu.

Aylık bazda, besi yeminde yüzde 3.8, süt yeminde yüzde 3 fiyat artışı olurken, bu kalemlerde yıllık artış ise yüzde 55 ve yüzde 53.8 oranında gerçekleşti.

“Marketlerde fiyat sorgulayın”

Ürünlerin aynı marketlerde farklı fiyatlardan satıldığını dile getiren Şemsi Bayraktar, bunu artık marketleri dolaşmadan internet üzerinden de takip edilebildiğini belirterek, tüketicileri alışveriş yapmadan araştırma yapmaları gerektiği konusunda uyardı.

Fahiş fiyattan ürün satan marketlerden alışveriş yapılmaması gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Ürün fiyatlarına bu yolla müdahale ederek bu marketleri cezalandırmalıdır. Tüketicilerimizin ayak alışkanlığı ile girdikleri marketlerde fiyatları sorgulamayarak alışveriş yapmaları aile bütçelerine zarar veriyor” dedi.