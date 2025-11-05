TZOB Başkanı Bayraktar: Şap hastalığından etkilenen üreticilere destek sağlanmalı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bayburt'a geldi. İlk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Bayraktar, İl Müdürü Ebubekir Köse'den kentte yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bayburt Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bayraktar, burada üreticilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

“Şap hastalığı nedeniyle mağdur olan üreticilere destek şart”

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe de üreticilerin yaşadığı sıkıntıları iletti. Ziraat Odası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, özellikle şap hastalığı nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, son dönemde bazı illerde etkili olan şap hastalığının yurtdışı kaynaklı ölümcül bir virüs olduğunu belirterek, "Bu virüs birçok bölgemizde etkili oldu. Bazı illerimizde hayvan kayıpları yaşadık. Kaybetmediğimiz, ölmeyen hayvanlarımızda da ciddi verim kayıpları var. Tarım Bakanlığı bu konuda çalışma yürütüyor, sürekli aşı üretiyor ve sahada uyguluyor. Ancak bugünlerde pazarların yeniden kapandığını duyuyoruz. Bu mücadeleyi çok sıkı vermemiz lazım" dedi.

“Şap hastalığından etkilenen üreticilere destek, hayvancılığın sürdürülebilirliği için kritik”

Aşılama programlarının düzenli yapılmasının önemine dikkat çeken Bayraktar, ilkbahar ayında aşılama çalışmalarına erken başlanması gerektiğini kaydetti. Şap hastalığından zarar gören üreticilere destek verilmesinin hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu söyleyen Bayraktar, "Nasıl dondan zarar gören üreticilerimize destek verildiyse, hayvansal üretim yapanlara da destek sağlanmalı. Üreticilerimiz bu işi bırakmak istemiyorlar, hayvancılığa devam etmek istiyorlar. Onları ahırlarda tutmamız lazım. Bu desteği alırsak üreticilerimiz de hayvancılık faaliyetlerine devam ederler" ifadelerini kullandı.

“Genç çiftçiler desteklenmeli, tarım verileri netleşmeden hedef koyamayız”

Tarım sektörünün göç verdiğini, gençlerin tarımda tutulamadığını vurgulayan Bayraktar, "Şu an göçmenlerle idare ediyoruz. Ama onlar ülkelerine döndüğünde bu ülkeyi kim besleyecek? Bize çiftçi lazım, bu ülkenin çiftçisi lazım. Gıdayı da kendi çiftçimizle üretmemiz gerekiyor. Gençlerimize pozitif ayrımcılık yapılmalı" diye konuştu.

Bayraktar, ayrıca tarım sektöründeki verilerin netleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Tarım sektöründe bizim bazı rakamları netleştirmemiz lazım. Bu rakamları netleştiremezsek hedefler koyamayız. Ne kadar hayvan varlığımız var, ne kadar ekipmanımız var, bunları bilmemiz lazım. Odalarımız bu manada üzerine düşeni layıkıyla yapıyorlar. Birçok gittiğim yerde bizim salonlarımızda TÜİK'in elemanları çalışıyor, çiftçiyle buluşuyor, bu sayımı yapıyorlar. TÜİK'in elemanları Bayburt'ta da odamızdan istifade ediyorlar" dedi.