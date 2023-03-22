TZOB Başkanı Bayraktar: Türkiye 2030’da su kıtlığına düşebilir

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de kişi başına yıllık su tüketiminin 1313 m3 olduğunu belirtirken, 2030’da nüfus artışına bağlı olarak kullanılabilir su miktarının 1120 m3’e düşeceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Bayraktar bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin suyu kıt ülkeler sınıfında yer alabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bayraktar, Dünya Su Konseyi’ne göre dünyada 2,2 milyar kişinin suya ulaşamadığını, 4,2 milyardan fazla insanın ise temiz su bulamadığını aktardı.

Dünya Su Günü kutlamalarının “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” temasıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren Şemsi Bayraktar, dünyada tatlı suyun yüzde 69.5’inin buzullarda, kalanın göl ve nehirlerde bulunduğunu bildirdi.

Nüfus artışı ve artan gıda ihtiyacıyla birlikte tarımsal su ihtiyacında da artış olduğuna vurgu yapan Bayraktar, “Tarımsal ve evsel su talebinin artması yanında gelişen sanayi sektöründe de su talebinin artması su kullanımında sektörler arasında rekabete yol açıyor.”

Dünyada tarımsal araziyi artırmak yerine birim alandan daha fazla ürün alma düşüncesinin hakim olduğunu belirten Şemsi Bayraktar, “Bunu sağlamanın yollarından en önemlisi üretimde yeterli su kullanımıdır. Ülkemizde ise üzerinde tarım yapılabilecek arazilerin hemen hemen tamamı kullanıma açılmıştır. 2022 yılı verilerine göre ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar (brüt) tarım arazisinin 6,96 milyon hektarında sulama altyapısı tamamlanmış durumdadır. 1,54 milyon hektar alanda ise sulama altyapısı tamamlanmamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu verilerin Türkiye’de sulamanın geleneksel yüzey sulama yöntemleriyle yapıldığını gösterdiğini aktaran Bayraktar, su tasarrufu sağlayan sistemlere yönelik teşviklerin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bayraktar sulamaya bağlı üretim düşüklüğünün gıda arzını azalttığını, bunun da tüketici fiyatına olumsuz yansıdığını vurguladı.

Şemsi Bayraktar, gıda güvencesinin sağlanmasının toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine bağlı olduğunu, GAP, KOP gibi büyük sulama yatırımlarını içeren projelerin tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Kuraklığa dayanıklı bitki türlerine yönelik desteğin artırılmasını öneren Bayraktar, üreticilere ek masraf getirmeden ruhsatsız kuyuların ruhsatlandırılmasını istedi.