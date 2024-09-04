TZOB Başkanı Bayraktar uyarılarını sürdürdü: Patates ve soğanda TMO devreye girmeli

ANKARA (EKONOMİ) - Limonda üretici-market fiyat farkının yüzde 370’i bulduğunu söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğanda da kısmen açılan ihracatın tamamen açılmasını önerdi. Şemsi Bayraktar, özellikle patates ve soğan için TMO’nun devreye girmesini istedi.

Ağustos ayı fiyat gelişmelerine ilişkin yazılı açıklama yapan Şemsi Bayraktar, üretici-market farkının yüzde 370 ile en yüksek limonda gözlendiğini belirtirken, bunu yüzde 323.9 ile havuç yüzde 262.1 ile kuru soğan ve yüzde 249.6 ile de kabağın takip ettiğini aktardı.

Ağustos’ta markette 37 ürünün 22’sinde fiyat artışı yaşanırken, 14 ürünün fiyatının düştüğünü ifade eden Bayraktar, 1 ürünün fiyatının ise değişmediğini anlattı.

Bayraktar, üreticilerde ise 29 ürünün 18’inde fiyat artışı olmasına karşın, 8 ürün fiyatının düştüğünü, 3 ürün fiyatının değişmediğini söyledi.

"TMO, devreye girerek patates soğana müdahale etmeli"

Bu ay patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatının yüzde 20-30 arasında düştüğünü kaydeden Şemsi Bayraktar, erkenci patates çeşitleri hasadı bitmek üzereyken orta erkenci patateste ise hasadın 15-20 gün erken başladığını belirtti.

Rekoltenin yüksek olması yanı sıra depolanmaması sebebiyle üretici fiyatlarının düştüğünü anlatan Bayraktar, markette 15 lira olan patatesin üreticide 4.5 liraya gerilediğin kaydetti.

Kuru soğanda da üretim artışına bağlı olarak fiyatların düştüğünü bildiren Bayraktar, kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılmasını ve TMO’nun devreye girerek patates soğana müdahale etmesini istedi.

Limonda da erkenci çeşit üretiminin fazla olmasının fiyatları düşürdüğünü ifade eden Şemsi Bayraktar, meyve suyu üretiminde kullanılan şeftalinin de maliyetinin altında satıldığını aktardı. Bayraktar, şeftali için de sanayiciye yönelik taban fiyat belirlenmesini istedi.