TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Kurbanlık harcamaları 147 milyar lirayı aşacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2025 Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvan alımlarına yönelik harcamaların 147 milyar TL’yi aşmasının beklendiğini duyurdu. Bayraktar, yükselen üretim maliyetleri ve piyasa koşullarının hem besicileri hem de vatandaşları zorladığını ifade etti.

Bayram döneminde yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvanın kurban edilmesi bekleniyor. Büyükşehirlerde büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatları 45 bin TL’ye kadar çıkarken, canlı kilo fiyatları büyükbaş hayvanlar için ortalama 300 TL, küçükbaş hayvanlar için ise 307 TL seviyelerine ulaştı.

Bayraktar, satışların geçen yıllara göre yavaş ilerlediğini belirtirken, yem, nakliye, elektrik ve çadır kiraları gibi girdi maliyetlerindeki artışın fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguladı. Besi yeminin ton fiyatının yıllık bazda yüzde 25,5 oranında artarak 12 bin 835 TL’ye yükseldiğini, nakliye giderlerinin ise 70 bin TL’ye kadar çıktığını kaydetti.

Çadır kiraları üreticileri mağdur etti

Bayraktar, dernek ve vakıfların yurt dışı vekâlet kesim fiyatlarını düşük tutmasının iç piyasadaki üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Kurban kesimlerinin Türkiye’de yapılması, ardından etlerin yurt dışına gönderilmesi önerisinde bulundu. Ayrıca, büyükşehirlerde kurban satış alanları için talep edilen 100 bin ila 200 bin TL arasında değişen çadır kiralarının üreticileri mağdur ettiğine dikkat çekti ve belediyeleri bu alanları kâr değil, hizmet amacıyla işletmeye davet etti.

Toplamda yaklaşık 4,4 milyar TL’lik bir harcama

Bayram sürecinde kesim ücretleri de ekonomide önemli bir kalem oluşturuyor. Bayraktar, büyükbaş hayvan kesim ücretlerinin 5 ila 15 bin TL, küçükbaş kesim ücretlerinin ise 1.000 ila 1.500 TL arasında değiştiğini, toplamda yaklaşık 4,4 milyar TL’lik bir harcamanın bu alanda yapılacağını belirtti.

Küçükbaş hayvan derilerinin çoğu çöpe atıldı

Kesim sonrası elde edilen derilerin ekonomik değerinin 753 milyon TL civarında olduğunu açıklayan Bayraktar, kesim hataları nedeniyle yaşanan kaybın ise 150 milyon TL'yi bulduğunu, özellikle küçükbaş hayvan derilerinin çoğu yerde çöpe atıldığını belirtti.

Satılmayan kurbanlıklar üreticiyi zora soktu

Bayram sonunda satılamayan kurbanlıkların elde kalmasının üreticiyi ekonomik olarak zora soktuğunu dile getiren Bayraktar, Et ve Süt Kurumu’nun devreye girerek üreticinin elindeki hayvanları makul bir fiyatla almasının, hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından kritik bir adım olacağını vurguladı.