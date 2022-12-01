TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Peynir fiyatı eti geçti, acil önlem alınmalı

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, tüketicinin ucuz gıdaya ulaşılabilmesi için üç koşulun yerine getirilmesini söyledi. Bayraktar, üretici maliyetleri düşürülmeden, piyasada rekabet sağlanmadan ve ürün fiyatları denetlenmeden tüketicinin ucuz gıdaya ulaşmasının mümkün olmadığını bildirdi. Bayraktar, peynir fiyatının eti geçtiğini belirterek acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bayraktar, girdi fiyatındaki artışın ürün maliyetini yukarı doğru çektiğini kaydederken, bundan hem üretici hem de tüketicinin mağdur olduğunu bildirdi.

Sığınmacılar dahil nüfusta yaşanan artışın talebi de yükselttiğinin altını çizen Bayraktar, “Artan talebe karşın arzdaki daralma tüketici fiyatını daha fazla artırıyor. Ancak fiyat artışı sadece maliyet ve arzdan kaynaklanmıyor. Üreticiden çıkıp markete ulaşana kadar da ciddi artış yaşanıyor” dedi.

Gıdanın spekülasyona açık bir sektör olduğuna dikkat çeken Bayraktar, tüketicinin fiyata müdahale gücünün kullanılması gerektiğini de aktararak, “Tüketicilerimiz her türlü ihtiyacını erteleyebilirken gıdaya olan talebini karnını doyurabilmek için erteleyemiyor. Bu manada gıda sektörü spekülasyona açık bir sektördür. Bu sektörde tüketicilerimize de düşen görevler vardır. Tüketicilerimiz meyve ve sebze de dahil olmak üzere günlük hayatta kullandığı ürünleri satın alırken market fiyatlarını daha fazla sorgulamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Peynir fiyatı eti geçti, acil önlem alınmalı”

Bazı marketlerde peynir fiyatının eti geçtiği bir ortamda acilen tedbir alınması zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Şemsi Bayraktar, “Üretici daha fazla üretebilmeli, tüketici de ucuza gıdaya ulaşabilmelidir. Üreticimiz ürettiği ürünlerin tüketici fiyatlarını gördüğünde şaşkınlığa uğruyor. Üretenin değil aracıların daha fazla kazandığını görünce de üretimden soğuyor.” dedi.

Kasım ayında aylık bazda gübre çeşitlerinde fiyat düşüşü yaşandığını dile getiren Bayraktar, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60’a varan oranda artışlar olduğunu bildirdi.

“Marulda fiyat farkı yüzde 236.8”

Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 236,8 ile marulda görüldüğü bilgisini veren Bayraktar, bunu yüzde 210,5 ile kırmızı mercimek, yüzde 209,8 ile elma, yüzde 180,6 ile maydanoz, yüzde 180,3 ile kabak, yüzde 180 ile havucun takip ettiğini söyledi.

Bayraktar, “Kasım ayında markette 37 ürünün 29’unda fiyat artışı, 8’inde ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,9 ile pirinç oldu. Pirinçteki fiyat artışını yüzde 36,1 ile yeşil soğan, yüzde 33,1 ile Antep fıstığı, yüzde 22,4 ile kırmızı mercimek, yüzde 20,9 ile kuru kayısı ve domates takip etti” değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar aynı dönemde kuru soğanın yüzde 48.8 ile fiyatı en çok artan ürün olduğunu, bunu yüzde 44.7 ile yeşil soğan, yüzde 31 ile antep fıstığının takip ettiğini dile getirdi.