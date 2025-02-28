TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan öncesi marketteki 39 üründen 36‘sının fiyatı arttı

ANKARA (EKONOMİ)

Hasar tespit komisyonlarının zarar gören sahalarda incelemeye başladığını belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, özellikle deprem bölgesinin don olayından olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Kesin rapor çıkmasa da yüzde 100’lere varan hasar oranları olduğunun bilindiğini ifade eden Bayraktar, “Henüz depremin yaraları tam olarak sarılmadan yaşanan bu afet bölgedeki çiftçilerimize ve ülke tarımına büyük zarar verir” dedi.

Afetten etkilenen üreticileri kaybetmemek adına bölgedeki üreticilerin kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini isteyen Bayraktar, zararı telafi edecek yardımlar yapılmasını da önerdi.

Bayraktar bu durumdan tüketicinin de olumsuz etkileneceğinin altını çizerek, “Zarar gören bölgelerde hem açıkta hem de örtü altında meyve-sebze üretilmektedir. Bu olayın Ramazan ayıyla birlikte hali hazırda yüksek olan gıda fiyatlarını artırmasından endişelenmekteyiz.” diye konuştu.

En fazla fiyat artışı beyaz lahanada görüldü

Ramazan ayı öncesi 39 üründen 36’sında fiyat artışı olduğu bilgisini veren Şemsi Bayraktar, en fazla fiyat artışının yüzde 160.2 ile beyaz lahanada görüldüğünü aktardı. Bunu yüzde 94.1 ile kabak, yüzde 80.9 ile de limon takip etti.

Şubat’ta üretici ile market arasındaki fiyat farkının yüzde 217 ile kuru fasulyede görüldüğünü dile getiren Bayraktar, bunu yüzde 207.4 ile havuç, yüzde 197.9 ile kuru kayısının takip ettiğini söyledi.

Şubat’ta üreticilerdeki fiyat değişimini de aktaran Şemsi Bayraktar, 33 üründen 18’inde fiyat artışı olduğunu, 7 üründe fiyat düşerken, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını bildirdi.

Üreticideki fiyat artışının temel sebeplerinden birisinin yaşanan don olayları olduğuna vurgu yapan Bayraktar, kuru soğanda ise sezon sonu geldiği ve depolardaki ürün azaldığı için fiyat artışı yaşandığını belirtti.

Bayraktar, geçen yılın Şubat ayına göre son bir yılda DAP gübresi yüzde 33,4, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 29,9, amonyum sülfat gübresi yüzde 28,8, amonyum nitrat gübresi yüzde 25,6 ve ÜRE gübresi yüzde 25,4 oranında arttığını söyledi.