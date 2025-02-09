TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulansın

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Dünya Baklagil Günü sebebiyle yazılı açıklama yaptı. Bayraktar, protein, vitamin, mineral ve lif yönünden zengin olan baklagillerin öneminin giderek arttığını ancak ekim alanı ve üretiminde düşüşler yaşandığını bildirdi.

Fastfood ve hazır gıda tüketiminin arttığı dönemde, doktorların baklagil önerdiğini bildiren Şemsi Bayraktar, Türkiye’de 1990’dan bu yana baklagil ekim alanının yüzde 56.6, üretimin yüzde 33.2 azaldığı bilgisini verdi.

“Üretim tüketimi karşılamıyor”

Baklagilde üretimin tüketimi karşılamadığını ifade eden Bayraktar, “2016 yılının Uluslararası bakliyat yılı ilan edilmesinin ardından 2016 yılı ile 2024 yılları arasında yapılan çalışmalar ve üreticilerimizin çabasıyla bakliyat üretimimiz yüzde 24,5 oranında artarak toplam 1 milyon 345 bin tona çıktı. Bu artışa rağmen nohut dışında en çok ürettiğimiz baklagillerde arz açığımız devam ediyor. İstatistikler yeşil mercimekte yüzde 39,8, kırmızı mercimekte yüzde 14,1, kuru fasulyede ise yüzde 8,6 oranında açığımız olduğunu gösteriyor” dedi.

Bu koşullarda Türkiye’nin baklagilde ithalatçı olmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Şemsi Bayraktar, son 10 yılda ithalata 3 milyar 629 milyon dolar para ödendiğini söyledi.

En önemli protein kaynaklarından olan baklagilde ithalatçı olmanın kabul edilemeyeceğini aktaran Şemsi Bayraktar, “İnsanımızın protein ihtiyacının karşılamasında önemli bir yere sahip olan baklagillerin üretimini artırmak zorundayız. Halkımızın sağlıklı beslenmesi için temel gıda ürünlerinde üretim artırılmalı, ithalattan vazgeçilmelidir” dedi.

Üreticide 33 lira tüketicide 98 lira

Baklagilde üretici/tüketici makasının çok açık olduğunu dile getiren Bayraktar, “Üreticide 23 lira olan kırmızı mercimek markette 60 liraya, 31 buçuk lira olan nohut 89 liraya, 33 lira olan kuru fasulye 98 liraya, 29 lira olan yeşil mercimek 72 liraya satılıyor. Kırmızı et fiyatlarının yüksekliği ve tüketicinin alım gücünün düştüğü günümüzde protein ihtiyacının yeterince karşılanması bakımından üreticilerimizde ucuz olan bu ürünleri tüketicilerimizin pahalı yemesinin izahı yoktur.” diye konuştu.

“Tavan fiyat uygulansın, hasat döneminde ithalat yapılmasın”

Önerilerini de sıralayan Bayraktar, temel ürünlerde marketlerde tavan fiyat uygulanması gerektiğini,. Baklagil üretimini artırmaya yönelik teşviklerin artırılmasını istedi.

Hasat dönemine yakın ithalat yapılarak piyasa dengesi bozulmamasını isteyen Bayraktar, “Üreticilerimizin memnun olacağı bir fiyat politikası oluşturulmalıdır. Üreticilerimizin üretimini sürdürebilmesi için yetkililerin bu sorunları görmezden gelmemesi ve yerli üretimi destekleyici politikalar geliştirmesi gerekiyor” diye konuştu.