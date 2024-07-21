TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar uyardı: Türkiye 5 ayda ithal ayçiçeğine 892 milyon dolar ödedi

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Şemsi Bayraktar, dışa bağımlı olunan bu üründe bağımlılığın azalması için desteğin şart olduğunu söylerken, geçen yıl ayçiçeği ve ürünleri ithalatına 2 milyar 67 milyon dolar ödendiğini, ithalat tutarının bu yıl Ocak-Mayıs döneminde ise 892 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Bayraktar, 2022’de 2 milyon 550 bin tonla rekor kıran ayçiçeği üretiminin geçen yıl 2 milyon 198 bin tona gerilediğini, bu yıl ise 2 milyon 390 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

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Bu yıl bahar aylarında beklenen yağış alınmadığı için verimliliğin de çok yüksek olmadığını ifade eden Bayraktar, tüm çabalara rağmen üretimin yeterince artmadığını, buna karşılık tüketimin kişi başına 56.5 kg ile son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.

Böylece yeterlilik oranının yüzde 79’dan yüzde 51’e gerilediğinin altını çizen Şemsi Bayraktar, geçen yıl 2 milyar 67 milyon dolar, bu yıl Ocak-Mayıs döneminde ise 892 milyon dolarlık ithalat yapıldığını aktardı.

Kampanya döneminde alım fiyatının yüzde 24.4 artırılarak açıklandığını dile getiren Bayraktar, buna karşılık tüketicinin ürünü yüzde 47 daha pahalı tüketmek zorunda kaldığını vurguladı.

Ayçiçeğinin üretim planlaması yapılacak ürünler arasında yer alması gerektiğini de belirten Bayraktar,

“Ayçiçeğine verilen prim, gübre ve mazot destekleri de üreticilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Desteklerin en az girdi enflasyonu oranında artırılması gerekiyor. Ülke içi üretimin korunması ve artırılması için ayçiçeği ve ürünlerinde gümrük vergi oranları yıl boyunca yüksek tutulmalıdır. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir.” Değerlendirmesinde bulundu.