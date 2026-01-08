TZOB Başkanı Bayraktar: SGK prim borcu olan çiftçilere kredi yasağı kalksın

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, SGK prim ve vergi olan çiftçilerin kredi kullanamadığını belirtirken, bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini bildirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada 2025’in üreticiler için felaket yılı olduğunu söyleyen Şemsi Bayraktar, başta zirai don olmak üzere, ekonomik koşulların acilen kredi ihtiyacı ortaya çıkardığını aktardı. “Borcun varsa kredi vermem” şeklindeki şartın tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine zarar vereceğine değinen Bayraktar,

“Biz çiftçilerimiz için borç ertelemesi beklerken böyle bir uygulamanın başlaması üreticilerimizi büyük bir sıkıntıya sokmuştur.Zor bir dönem geçiren üreticimiz hem para kazanamadı hem de prim yüksekliği nedeniyle SGK’ya olan borçlarını ödeyememektedir” dedi.

"Çiftçilerin kredi geri ödeme süresi en az 1 yıl faizsiz olarak ertelenmeli"

Bazı çiftçilerin ziraat odalarına başvurarak muafiyet belgesi alıp SGK’dan çıktığını söyleyen Şemsi Bayraktar,

“Aynı sebeple vergi borcunu ödeyemeyen üreticilerimizde bulunmaktadır. Zor günler geçiren üreticilerimizin önünden bu engeller acilen kaldırılmalıdır.” İfadelerini kullandı.

Zirai don ve kuraklığın tarım sektörünü önemli ölçüde etkilediğini dile getiren Bayraktar, “Tabii bu etki yalnızca üretim azalmasıyla kalmadı. Çiftçilerimizin gelirleri azaldı, gıda tedarik zinciri ve tüketici fiyatları etkilendi. Yani toplumun tüm kesimi doğal afetlerden zarar gördü” değerlendirmesinde bulundu.

ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin hasarlarının karşılandığına dikkat çeken Bayraktar, yanlış yönlendirmeler sebebiyle bazı çiftçilerin hak ettikleri halde desteklerden yararlanamadığını belirtti.

Şap hastalığından zarar gören üreticilere de destek verilmesi gerektiğini söyleyen Şemsi Bayraktar, tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin kredi geri ödeme süresinin en az 1 yıl faizsiz olarak ertelenmesini istedi.