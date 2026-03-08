TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Selden zarar gören çiftçilere destek verilmeli

Bayraktar, Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Gümüş ve ilçe ziraat odaları başkanları ile Söke Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Kendirlioğlu, Bayraktar ve beraberindeki heyete kentte son dönemde etkili olan yağışlar ve neden olduğu taşkınlar hakkında bilgi verdi.

Şemsi Bayraktar da doğal afetlerin tarımı olumsuz etkilediğini belirterek, bu yılın afetlerden uzak geçmesini temenni ettiklerini söyledi.

"TARSİM'e kayıtlı olmayan üreticilerimizin de destek görmesi gerekiyor"

Aydın'ın bazı bölgelerinde yaşanan sel felaketinin ardından ön hasar tespitlerinin yapıldığını anlatan Bayraktar, "TARSİM'e kayıtlı üreticilerin zararlarının karşılanması için çalışmalar yapılıyor. Ancak TARSİM'e kayıtlı olmayan üreticilerimizin de destek görmesi gerekiyor." dedi. Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra taşkından etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu.