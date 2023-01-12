TZOB Genel Başkanı Bayraktar’dan kuraklık uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklığa ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden son yağışlarınla birlikte bu bölgelerde kuraklık riskinin şimdilik azaldığını, yağış almayan İç Anadolu Bölgesi'nde ise riskin sürdüğünü söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim-31 Aralık 2022 dönemindeki toplam yağış verilerine dikkat çeken Bayraktar, bu süreçte tüm bölgelerin normalin altında yağış aldığını bildirdi. Bir önceki yıla göre de Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer tüm bölgelerde daha az yağış görüldüğüne işaret eden Bayraktar, “Son dönemde Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden yağışlar özellikle kuru alanlarda üretim yapan üreticilerimizi sevindirdi ve bu bölgelerde kuraklık riski şimdilik azaldı. Yağış almayan İç Anadolu Bölgesi'nde ise kuraklık riski devam ediyor. Üreticilerimiz kış yağışlarının devamının gelmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın ekim, kasım ve aralık ayları ile bu yılın ocak başında beklenen yağmur ve kar yağışlarının gelmemesiyle ekim alanlarında özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde buğday ve arpa çıkışlarının olumsuz etkilendiğini vurgulayan Bayraktar, yağış gelmezse üreticiyi zor günlerin beklediğini bildirdi.

Bayraktar, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinin bir bölümünün yeterince yağış alamaması ve hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle suya daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, özellikle Konya, Eskişehir, Nevşehir ve Kırşehir'in bazı bölgelerinde çimlenmede sorun olduğunu, köklerde sararma meydana geldiğini aktardı.

"Birçok ilde baraj seviyeleri düştü"

Bayraktar, içme ve tarımsal sulama baraj ve göletlerinin normal seviyelerinin çok altında su tutma riski bulunurken yer altı sularının yetersizliğinin de artarak devam ettiğini, birçok ilde baraj seviyelerinin düştüğünü ifade etti.

Kışlık ekilen ürünlerde kuraklıktan etkilenme dolayısıyla verim kaybı tahminleri için henüz erken bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Önümüzdeki günlerde yağışların normal seviyesinde olmasıyla hububatta kuraklık riski azalabilir. Kış yağışlarının yanında mart, nisan ve mayıs aylarındaki yağışların kışlık ekimler açısından önemi daha büyük hale geldi." bilgisini verdi.

Bayraktar, Aralık 2022 dönemi sıcaklık ortalamasının 52 yıllık ortalamaların en yükseği olduğunun altını çizerek, bu durumun özellikle meyve ağaçlarında fenolojik gelişmenin zamanından önce olmasına yol açacağını vurguladı.

Yeterli sulama yapılamaması durumunda birçok üründe verim kaybı yaşanabileceğini belirten Bayraktar, üreticinin az su isteyen ürünleri tercih edeceğini kaydetti.

"Basınçlı sulama imkanlarının artırılması sağlanmalı"

Bayraktar, kuraklığın birçok üreticiye zarar verebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Basınçlı sulama imkanlarının artırılması sağlanmalıdır. Bölge bazında kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri daha fazla geliştirilmeli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılmalıdır. Yeni gölet ve baraj yatırımları başlatılmalı ve devam edenler bir an önce tamamlanmalıdır. Yer altı sularımızın bilinçsizce ve aşırı bir şekilde tüketilmesi önlenmelidir. Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Anadolu Projesi gibi büyük sulama yatırımlarını içeren projeler bir an önce tamamlanmalıdır. Acilen eski ve atıl vaziyette olan sulama sistemleri yenilenmeli, kapalı sistemlere geçilmelidir. Yer altı sularını tutmak için yeraltı barajları inşa edilmelidir."