TZOB patates ve soğana devlet müdahalesi istedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, patates ve soğanda üretim fazlası sebebiyle fiyatların çok düştüğünü belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fiyata müdahale etmesini istedi.

Tarım ürünleri Eylül ayı fiyat değişimine yönelik değerlendirmede bulunan Şemsi Bayraktar, Eylül’de üretici ile market arasında fiyat farkı en fazla olan ürünün yüzde 249 ile havuç olduğunu söyledi. Bayraktar bunu yüzde 219.8 ile limon, yüzde 212.9 ile kuru kayısının takip ettiğini belirtti.

Markette fiyatı en çok artan ürünün yüzde 32.7 ile kuru incir olduğunu ifade eden Bayraktar, yeşil fasulye fiyatının yüzde 20.5, sivri biber fiyatının ise yüzde 14.1 olduğunu aktardı. Fiyatı en çok azalan ürün yüzde 30 ile limon, yüzde 22.8 ile havuç ve yüzde 21.6 ile salatalık oldu.

Üreticide ise fiyatı en çok düşen ürün yüzde 24.3 ile yeşil soğan olurken, bunu yüzde 22.8 ile maydanoz, yüzde 18.2 ile marul takip etti. Fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 48.6 ile kabak, yüzde 31.8 ile yeşil fasulye ve yüzde 20.4 ile salatalık oldu.

Patateste 1.5 milyon ton fazla var

Kışlık patates hasadının başladığı bilgisini veren Şemsi Bayraktar, üretimin yüzde 14’lük artışla 6.5 milyon tona çıkacağının tahmin edildiğini, bu yıl 1.5 milyon ton fazla patates üretimi beklendiğini kaydetti.

Geçen Eylül ayında üreticide 9.5 lira olan patatesin bu yıl 4.7 liraya düştüğüne dikkat çeken Bayraktar, üreticiden 4.3 liraya çıkan ürünün marketlerde 3 katı fiyata satıldığını belirtti.

Depo ve işçilik maliyetinin giderek arttığına vurgu yapan Bayraktar, kuru soğanda da benzer sorunların yaşandığını, TMO’nun devreye girerek bu ürünlere müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.