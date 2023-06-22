TZOB’dan kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıklama

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarına ilişkin açılamada bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 871 bin 791 büyükbaş ve 2 milyon 643 bin küçükbaş kesildiğini hatırlatan Bayraktar, büyükbaş kesimlerinde geçen yıla göre yüzde 10 civarında bir azalış tahmin ettiklerini, küçükbaş kesimlerinde ise fazla bir değişiklik beklemediklerini kaydetti. Bayraktar, bu yıl 785 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 385 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini aktardı.

Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırk ve türüne göre değiştiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ziraat Odalarımızdan aldığımız verilere göre ülkemizde ortalama fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 35 bin ile 145 bin lira, küçükbaşta ise 4 bin lira ile 15 bin lira arasında değişeceği, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 120 lira ile 185 lira, küçükbaş hayvanlarda 100 lira ile 185 lira arasında olacağı tahmin edilmektedir. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 147 lira 7 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 129 lira 62 kuruş olduğu görülmektedir. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre değişebilecektir."

Fiyatların geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 140,5, küçükbaşta ise yüzde 103,9 arttığını ifade eden Bayraktar, yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç ve nakliye gibi girdilerde bu yıl ciddi artış yaşandığını, bu durumun dolaylı olarak kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurguladı.