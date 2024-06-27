TZOB’dan TMO’ya kuru kayısı çağrısı: Alım yapılarak piyasa fiyatı artırılmalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadı devam eden kayısı için Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2022'de dünyada 558 bin hektar alanda 3 milyon 863 bin ton kayısı üretildiğini ve Türkiye'nin 803 bin tonla ilk sırada yer aldığını belirten Bayraktar, TÜİK verilerine göre ise Türkiye'de 2023'te 1 milyon 450 bin dekar alanda 750 bin ton kayısı üretildiğini bildirdi. Üretimin yüzde 43,8'ini gerçekleştiren Malatya'nın, 328 bin 767 tonla ilk sırada yer aldığına işaret eden Bayraktar, bu ili sırasıyla Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Iğdır'ın takip ettiğini aktardı.

Bayraktar, geçen yıl 750 bin ton olan kayısı üretiminin, bu yıl ilk tahminlere göre yüzde 6,7 artışla 800 bin ton olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

"Üreticilerimiz kayısının hak ettiği değeri görmesini istiyor"

Tüccarların çeşitli bahanelerle piyasadaki kayısı fiyatlarını düşürdüğünü savunan Bayraktar, "Üreticilerimiz, dünya lideri olduğu kayısının piyasada hak ettiği değeri görmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, normallerin üzerinde gerçekleşen hava sıcaklıklarının kayısı hasadının erken başlamasına neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Kayısı hasadı, Malatya bölgesinde devam ediyor. Yeni sezon olmasına rağmen kayısı, geçen yılın fiyatlarıyla piyasada işlem görüyor, rekoltenin yüksek olmasını fırsat bilen tüccarlar, kayısıya geçen sezonun fiyatını veriyor. Kuru kayısı fiyatlarında da aynı durum yaşanıyor. Geçen yıl 200 liraya kadar yükselen kuru kayısı fiyatları bu yıl 130-140 liraya kadar gerilemiş durumda. Son bir yılda mazot fiyatlarında yüzde 109, gübre fiyatlarında yüzde 37, tarım ilacı fiyatlarında yüzde 67 artış oldu. Bu yıl kayısı üreticisini bir de sulama ücretleri zorladı. Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle daha fazla sulama yapıldı. Bu da maliyetleri daha fazla artırdı. Toplama işçiliği maliyeti de arttı. TMO üreticilerimizin yanında olmalıdır, bu yıl kuru kayısı alımı yaparak piyasa fiyatlarını artırmalıdır."