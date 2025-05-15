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UberEats artık Türkiye'de! Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı

Rekabet Kurulu, TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları Anonim Şirketinin (Trendyol GO) hisselerinin yüzde 85'nin, Uber Technologies, Inc. (Uber) tarafından devralma işlemini onayladı.

Haber Merkezi
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UberEats artık Türkiye'de! Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı
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Rekabet Kurulu, Uber'in Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'ini devralmasına onay verdi. 

Rekabet Kurumunun internet sitesinden söz konusu devir işlemine ilişkin açıklama yapıldı.

Rekabet Kurulu devir işlemine izin verdi

Buna göre, Kurul, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

UberEats Türkiye'de de faaliyet gösterecek

Anılan işlemle UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren şirketin, Türkiye'de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.

Piyasada rekabeti azaltacağı sonucunun doğmayacağı belirtildi

Uber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını dikkate alarak işleme izin verdi.

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