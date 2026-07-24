Uber'in kurucusu geri döndü! 1,7 milyar dolarlık dev yatırım

Uber'in kurucusu Travis Kalanick, teknoloji dünyasında ses getirecek yeni girişimi Atoms ile dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Şirket, borç ve öz sermaye finansmanından oluşan toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım turunu tamamlayarak yapay zekâ destekli endüstriyel otomasyon alanındaki büyüme planlarına önemli bir kaynak sağladı.

Yatırım turuna Silikon Vadisi'nin önde gelen girişim sermayesi şirketlerinden Andreessen Horowitz ile Uber katılırken, Goldman Sachs ve JPMorgan da finansman paketinin kredi ayağında yer aldı. Andreessen Horowitz'in kurucu ortaklarından Ben Horowitz ise Atoms'ın yönetim kuruluna katılacak.

Hedef: Sanayide yeni bir dönüşüm

Toplanan finansman, gelişmiş robotik sistemler ve yapay zekâ teknolojileri kullanılarak endüstriyel süreçlerin otomatikleştirilmesinde değerlendirilecek.

Atoms; madencilik, inşaat, ağır taşımacılık ve gıda üretimi gibi sektörlerde verimliliği artıracak yeni nesil otomasyon çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

Kalanick, yapay zekânın yalnızca dijital dünyayı değil, fiziksel üretim süreçlerini de kökten değiştireceğini belirterek, "Endüstriyel yapay zekâ yeni bir Sanayi Devrimi'ne güç vermeye hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

City Storage Systems artık Atoms

Kalanick, mart ayında kurucusu olduğu gayrimenkul şirketi City Storage Systems'ın adını Atoms olarak değiştirmişti. Şirket, yeni yapılanmasıyla yapay zekâ ve robotik teknolojilerine odaklanan küresel bir teknoloji girişimine dönüşüyor.

Atoms'ın büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri de nisan ayında satın alınan otonom araç şirketi Pronto oldu. Madencilik sektörüne yönelik sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Pronto, artık Atoms bünyesinde faaliyet gösterecek.

Uber'den sonra yeni sayfa

Travis Kalanick, 2017 yılında Uber'den ayrıldıktan sonra girişimcilik faaliyetlerini sürdürdü. 2018'den itibaren yemek teslimatı altyapısı sağlayan CloudKitchens üzerinde çalışmalarına devam eden Kalanick, 2019 yılında Uber'deki son hisselerini de satarak şirketin yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Bugün ise Uber, Waymo başta olmak üzere robotaksi şirketlerinin artan rekabetiyle mücadele ederken, Nuro, Wayve ve Waabi gibi otonom araç girişimlerine yatırım yaparak bu alandaki varlığını güçlendirmeye çalışıyor.

Tartışmalı isim yeniden gündemde

Atoms bünyesine katılan Pronto'nun kurucusu ve eski Uber mühendisi Anthony Levandowski de teknoloji dünyasının tartışmalı isimlerinden biri olarak biliniyor. Levandowski, Google'ın ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle 2020 yılında 18 ay hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti.

Öte yandan Kalanick, yaptığı açıklamada geçmişte Andreessen Horowitz ile daha yakın çalışmamış olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ünlü girişimci, yatırım şirketinin Uber yönetim kurulunda yer almamasının, görevden ayrıldığı dönemde şirket açısından önemli bir eksiklik olduğunu söyledi.

Kalanick'in Uber'deki görev süreci, yönetim sorunları ile birlikte şirket kültürüne ilişkin cinsel taciz ve ayrımcılık iddiaları nedeniyle yoğun şekilde eleştirilmiş, 2017 yılında hazırlanan bağımsız soruşturma raporunun ardından yönetim kurulu ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda şirketten ayrılmıştı.