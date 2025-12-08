UBS, 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak

UBS, haberde geçen rakamı doğrulamazken İsviçre’de ve küresel ölçekte işten çıkarma sayısının mümkün olduğunca düşük tutulacağını açıkladı. Şirket, pozisyonların azaltılmasının birkaç yıla yayılarak doğal işten ayrılma, erken emeklilik ve dış pozisyonların şirket içine alınması gibi yöntemlerle gerçekleştirileceğini belirtti.

Credit Suisse entegrasyonu süreci devam ediyor

UBS, 2023 yılında satın aldığı Credit Suisse’in entegrasyonu kapsamında bir süredir iş gücünde düzenlemeler yapıyor. 10 bin kişilik ek işten çıkarma ihtimali ise bu sürecin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor. Bankanın 2024 yılı sonunda yaklaşık 110 bin çalışanı bulunuyordu ve belirtilen sayının hayata geçmesi durumunda toplam istihdamın yüzde 9 oranında azalacağı öngörülüyor