UBS: Altın fiyatları haziran ayında bu rakamı görebilir

Altın fiyatlarında son dönemde görülen düşüşler yatırımcıların soru işaretlerini artırdı. Değerli metalin toparlanıp toparlanamayacağı merak ediliyor.

UBS analistleri altın fiyatlarındaki son zayıflığın geçişi olabileceğini ifade ediyor. Banka, Ocak ayında yüzde 25’e kadar getiri sağlayan altının 2026’daki kazançlarının büyük bölümünü sildiğini belirtiyor.

Merkez Bankaları ne yapacak?

UBS’ye göre yükselen enerji fiyatları piyasaların daha sıkı para politikası fiyatlamasına yol açtı. Bu da getiri sağlamayan varlıkları tutmanın fırsat maliyetini artırdı. Piyasalar 2026’da iki buçuk FED faiz indirimi beklentisinden bu yıl daha fazla gevşeme olmayacağı ve hatta küçük bir artış olasılığı beklentisine geçti.

Benzer şekilde tahvil piyasaları Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası tarafından birden fazla faiz artırımı fiyatlıyor.

Bu yıl FED’den gevşeme bekleyen UBS, piyasanın likiditeye kaçış aşaması sona erdiğinde altın talebinin canlanacağını düşünüyor.

Yıl sonu için beklentiler ne?

UBS, “Görüşümüz, altındaki düşüşün nispeten kısa ömürlü olacağı yönünde. Zamanlamayı belirlemek zor olsa da, altının toparlanmasını bekliyoruz. Değerli metalin Haziran sonunda ons başına 6.200 dolara tırmanacağını tahmin ediyoruz. 2027 başında ise 5.900 dolar seviyesine geri çekileceğini öngörüyoruz. Şu anda yaklaşık 4.500 dolar seviyesinde” ifadelerini kullandı.

31 Mart saat 19.53’te gram altın yüzde 2,9 artışla 6640 TL’den, ons altın yüzde 2,8 artışla 4641 dolardan işlem görüyor.