UBS Euro/dolar için hedefini açıkladı: Temmuz stratejisine geri döndü
UBS, Euro/dolar paritesinde yükseliş beklentisiyle yeni bir uzun pozisyon açılmasını önerdi. Banka, pozisyon için giriş seviyesini yaklaşık 1,1475 olarak belirlerken, hedefini 1,17, zarar durdur seviyesini ise 1,13 olarak açıkladı.
UBS, Euro/dolar paritesinde yaklaşık 1,1475 seviyesinden uzun pozisyon alınmasını önerdi. Banka, söz konusu pozisyon için hedef seviyeyi 1,17, zarar durdur seviyesini ise 1,13 olarak belirledi.
Banka, yeni pozisyon kararının arkasında merkez bankalarının para politikalarındaki gelişmelerin yanı sıra Euro/dolar paritesinin mevcut seviyelerinin bulunduğunu belirtti.
Stop seviyesi tetiklendi
İsviçreli banka, temmuz ortasında da 1,17 hedef ve yaklaşık 1,13 zarar durdur seviyesiyle Euro/dolarda uzun pozisyon fırsatına dikkat çekmişti.
Paritenin 1,17 hedefine ulaşmasının ardından UBS kâr almak yerine hedefini 1,20’ye yükseltmiş, zarar durdur seviyesini ise 1,15’e taşımıştı.
Euro/doların bu hafta revize edilen zarar durdur seviyesine ulaşmasıyla söz konusu pozisyon kapandı. Banka, zarar durdur seviyesinin hangi tarihte tetiklendiğini belirtmedi.
UBS’den Euro/dolar için yeni pozisyon
UBS, mevcut seviyelerin Euro/dolarda yeniden uzun pozisyon için cazip olduğunu değerlendirerek temmuzdaki işlem parametrelerine geri döndü.
Yeni stratejide 1,17 hedef ve 1,13 zarar durdur seviyesi korunurken banka, yükseliş yönlü görüşünü merkez bankası dinamiklerine dayandırdı.