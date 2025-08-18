UBS, petrol fiyatı tahminlerini revize etti
UBS, Brent petrol için 2025 sonu ve Mart 2026 tahminlerini varil başına 62 dolara çekti.
Bu revizyonun temelinde, Güney Amerika'dan gelen artan arz ve yaptırım uygulanan ülkelerden gelen güçlü üretim etkili oldu.
CNBC-e'nin aktardığıi bilgilere göre UBS, Brent ham petrolün 60-70 dolar/varil aralığında seyretmeye devam etmesini beklese de, 2025 sonu ve Mart 2026 için tahminlerini 62 dolar/varile düşürdü.
Ancak UBS, fiyatların 2026 ortasına kadar varil başına 65 dolara yükseleceğini öngörüyor.