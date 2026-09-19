UBS: Yapay zeka yatırımları 2026'da 1 trilyon dolara ulaşacak

Bankanın hesaplamasına göre bu yıl toplam yapay zeka yatırımları 998 milyar dolara çıkacak. Geçtiğimiz yıl 506 milyar dolar olan tutarın neredeyse ikiye katlanması anlamına geliyor. 2027 için öngörülen seviye ise 1 trilyon 447 milyar dolar.

Artışın nedeni bellek fiyatları

Büyümenin arkasındaki ana unsur bellek maliyetleri. Fiyatlardaki sert yükseliş, toplam harcamayı yukarı taşıyor.

UBS'e göre bellek harcamaları 2025'te 71 milyar dolardı. Bu yıl 367 milyar dolara çıkması, 2027'de ise 923 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Diğer harcamalarda gerileme bekleniyor

Bellek dışındaki yapay zeka maliyetlerinde ise düşüş öngörülüyor. 2026'da 631 milyar dolar olması beklenen diğer kalemlerin, 2027'de 525 milyar dolara inmesi tahmin ediliyor.