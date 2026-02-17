Üç büyükşehirde damacana su fiyatları cep yakıyor

Son aylarda farklı bölgelerde yaşanan ve bazı mahallelerde hâlen devam eden su kesintileri, talebi damacana ve pet suya yönlendirirken, fiyat artışları ramazan öncesi mutfak harcamalarını daha da artırdı.

Üç büyükşehirde de bu yılın ilk aylarında suya zam yapıldı. İstanbul’da konut aboneleri için 30 metreküpe kadar olan tüketimde, 2025 yılı sonunda 110 lira bandında olan suyun birim fiyatı, bu ay itibarıyla 120 lira seviyesine yaklaştı.

Ankara’da ise aynı tüketim aralığında 2025 yıl sonunda 139 lira olan birim fiyatı, yeni tarifeyle birlikte 146 liraya yükseldi.

İzmir’de artış daha dikkat çekici oldu. Kentte 2025 yılı başlarında 149 lira olan suyun birim bedeli, yılsonundan itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte 201 liraya çıkarıldı.

Damacana şebekeyi geçti

Hem zamlanan hem de sürekli arızalanarak planlı kesintiler yaşanan şebeke suyunun yanında vatandaşlar alternatiflere yöneldi. Vatandaşlar damacana su ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, bu alandaki fiyat artışı daha çarpıcı oldu. Bu alanda yaşanan fiyat artışı, şebeke suyunu da geride bıraktı.19 litrelik damacana su İstanbul’da İBB iştiraki Hamidiye’de aynı marka iadeli 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi. Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı. Ankara ve İzmir’de de zam yağmuru yaşandı. Ankara’da 2025 yılsonunda 130-150 lira bandında olan damacana su fiyatı 180 liraya, İzmir’de 150 lira olan damacana su ise 215 liraya kadar yükseldi. Depozitosu olmayan vatandaşlar için ilk alım bedeli 300 liraya yaklaştı.

5 litrelik su da cep yakıyor

Damacana alamayan ya da kesintiler nedeniyle kısa vadeli çözüm arayan vatandaş, 5 litrelik pet sulara yöneldi. 2025 yılsonuna kadar hem damacana hem de şebeke suyuna en ucuz alternatif olan 5 litrelik sular bu yıl damacanaya yaklaşan bir maliyet oluşturdu. Türkiye'den Cemal Emre Kurt'un haberine göre, İstanbul ve İzmir’deki farklı markalarda 25-35 lira olan fiyatlar 60 liraya kadar çıkarken, Ankara’da 20-30 lira bandında iken 55 liraya yükseldi. Böylece küçük ambalajlı sularda da yüzde 50’ye varan artış yaşandı.

Talep arttı fiyatlar uçtu

Son aylarda İstanbul’un bazı ilçelerinde, Ankara’nın yüksek kotlu bölgelerinde ve İzmir’in farklı semtlerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşandı. Kesintiler sebebiyle vatandaşlar şebeke suyunu depolayamadı, damacana ve pet suya yöneldi. Böylece artan talep fiyatları yukarı çekti. Ramazan ayında başlayacak sahur ve iftar hazırlıklarıyla birlikte su tüketiminin artması, zamların etkisini daha da belirgin hâle getirdi.