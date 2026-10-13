Üç fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme yapıldı, diğerlerinde hedef hafta sonuna kadar ödeme yapılması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada Fon Kurulu'nun 5. toplantısının gerçekleştiği duyuruldu.

Beşinci Fon Kurulu Toplantısı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarındaki ödeme ve tasfiye süreçleri ele alındı.

Açıklamaya göre, Ziraat Bankası tarafından geçtiğimiz hafta A1, Bulls ve Pardus’un yönettiği fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme yapıldı.

34,1 milyar TL’lik tasfiye hafta sonuna kadar tamamlanacak

Sürecin hedeflenen şekilde tamamlanmasıyla üç portföy yönetim şirketinin yönettiği toplam 66 yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye yönelik 40,5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri tamamlanmış olacak.

Kanun teklifi 9 Ekim'de TBMM’ye sunuldu

Açıklamada, tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesi, ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin 9 Ekim 2026’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu belirtildi.

Teklifin 14 Ekim 2026’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Diğer 65 fon için ara ödeme hızlıca tamamlanması hedeflendi

İletişim Başkanlığı, TBMM gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde bulunan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de hızla tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.