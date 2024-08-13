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Üç hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Denge Yatırım Holding, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm ile Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret olmak üzere üç hissenin paylarına 13 Eylül tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Haber Merkezi
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Üç hisseye kredili işlem yasağı getirildi
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Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Denge Yatırım Holding, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm ile Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret olmak üzere üç hissenin paylarına 13 Eylül tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENGE.E, FLAP.E ve MEGAP.E payları 14/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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