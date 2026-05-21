Üç kıtada yeni ticaret koridorları kuruluyor

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türk iş dünyası, küresel ölçekte daha aktif hale gelebilmek için yeni ticaret ve yatırım ağları kuruyor. Çin, ABD ve Özbekistan’da temsilcilik ve iş geliştirme ofisleri açan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), bu kez de Balkanlar’da yeni yapılanmalar için hazırlık yürütüyor. Dernek, özellikle yenilenebilir enerji, teknoloji, lojistik, gıda ve altyapı alanlarında Türk şirketlerinin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile bir araya gelen TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, TÜGİAD’ın son dönemde yaptığı önemli çalışmaları anlattı. TÜGİAD’ın yaklaşık 950 üyesi olduğunu belirten Yıldırım, üyelerin toplam ticaret hacminin 28 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti. 70’e yakın sektörü temsil ettiklerinin altını çizen Yıldırım, üyelerin 800 bin istihdam oluşturduğunu vurguladı.

Yürüttükleri çalışmaların temel amacının Türkiye’nin ihracat kapasitesini artırmak ve Türk iş insanlarının uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlanmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bizim görevimiz Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamak, üyelerimize yeni kanallar açmak ve Türk iş insanını dünyada daha görünür hale getirmek. Bugün Türk şirketleri artık yalnızca ürün satan değil; yatırım yapan, ortaklık kuran ve küresel iş geliştiren oyuncular haline geliyor” dedi.

Çin’de 500 metrekarelik merkez kuruldu

TÜGİAD’ın ilk büyük uluslararası yapılanmalarından birini Çin’de gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, Pekin’de yaklaşık 500 metrekarelik fiziksel bir merkez oluşturduklarını söyleyi. Merkezde toplantı salonları, konferans alanları ve iş geliştirme birimlerinin bulunduğunu aktaran Yıldırım, “Çin’de dünyanın en büyük şirketleriyle görüşüyoruz. Yenilenebilir enerji tarafında Türk firmalarının Çinli üreticilerle daha güçlü iş birlikleri kurabilmesi için platform oluşturduk. Batarya, güneş paneli, enerji ekipmanları ve finansman tarafında üyelerimize önemli avantajlar sağlıyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar Çin merkezli şirketlerle 70’in üzerinde projenin gündeme geldiğini belirten Yıldırım, Türk firmalarının Çinli şirketlerle ortak yatırım, üçüncü ülkelere açılım ve teknoloji iş birlikleri üzerine çalıştığını söyledi. Çin’in küresel üretimde büyük üstünlüğe sahip olduğunu ancak gıda tarafında dışa bağımlılığın stratejik önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye için önemli fırsat alanlarından birinin gıda sektörü olduğunu ifade etti.

Çin pazarında Türk firmalarının özellikle katma değerli ve işlenmiş ürünlerle öne çıkabileceğini kaydeden Yıldırım, “Çin’in en büyük önceliği 1,5 milyar insanın gıda güvenliği. Türkiye’nin kurutulmuş gıda, tarım ürünleri, zeytinyağı ve işlenmiş gıda tarafında ciddi fırsatı var. Çin artık sadece mal satan değil, farklı ülkelerden ne alabileceğine odaklanan bir ülke haline geldi” dedi.

Houston yapılanmasıyla ABD’ye açılım

ABD’deki yapılanmanın merkezinin Houston olduğunu belirten Yıldırım, bölgenin enerji, lojistik ve teknoloji açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi. Houston’ın maliyet avantajı ve yatırım teşvikleri nedeniyle Türk firmaları için önemli bir giriş noktası sunduğunu ifade eden Yıldırım, “ABD’de sadece ihracat yapmak yetmiyor. Orada kalıcı olmak, yerel ortaklıklar kurmak ve teknoloji transferine odaklanmak gerekiyor. Özellike yenilenebilir enerji ekipmanları, invertör, panel sistemleri ve enerji teknolojilerinde ciddi fırsatlar görüyoruz. ABD’deki yapılanma aynı zamanda Türk girişimcilerin yeni nesil teknolojilere erişimi açısından da önemli” şeklinde konuştu.

Türki Cumhuriyetler tamam, Balkanlar sırada

Nisan ayında Özbekistan’da açılan ofisin ardından Türki Cumhuriyetler’de daha güçlü bir ticaret ağı kurmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, bölgedeki nüfus artışı ve ekonomik dinamizmin önemli fırsatlar sunduğunu aktardı. Türk devletlerinde ciddi bir ekonomik hareketliliğin olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bölgede yerel ortaklarla ilerliyoruz. Türk iş insanlarının doğru partnerlerle daha hızlı ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Balkanlar’da da yeni yapılanmalar planladıklarını açıklayan Yıldırım, “Çin, ABD ve Özbekistan’dan sonra şimdi Bosna Hersek ve Karadağ’da yapılanmalarımızı geliştiriyoruz. Türk iş insanının bölgede daha güçlü yer alabilmesi için yeni iş ve yatırım kanalları oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Dünya genç girişimcilik zirvesini Viyana’ya taşıdı

ABD’de yapılması planlanan Küresel Genç Girişimcilik Zirvesi, TÜGİAD’ın girişimiyle Avrupa’ya taşındı. G20 Young Entrepreneurs Alliance Summit kapsamında düzenlenecek uluslararası genç girişimcilik organizasyonu, 15-19 Eylül tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek. TÜGİAD’ın Avrupa’daki iş ortaklarıyla birlikte organize edeceği zirvede, 40’tan fazla ülkeden yaklaşık 1000 katılımcının yer alması bekleniyor. Organizasyon kapsamında girişimcilik, teknoloji, sürdürülebilirlik, finansmana erişim, yapay zekâ, yatırım ekosistemi ve küresel ticaret başlıklarında paneller düzenlenecek. Zirvede ayrıca start-up yarışmaları, yatırımcı buluşmaları, ülke sunumları ve B2B görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu zirvenin ABD’de yapılmasının planlandığını belirten TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Biz Avrupa’daki partnerlerimizle birlikte organizasyonu Viyana’ya taşıdık. Türkiye’nin ve Türk iş dünyasının uluslararası görünürlüğü açısından çok önemli bir organizasyon olacak” dedi.