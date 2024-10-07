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Üç şehirde 12 yeni YEKA alanı belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği çerçevesinde, üç şehirde toplamda 12 yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) tespit etti.

Haber Merkezi
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Üç şehirde 12 yeni YEKA alanı belirlendi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3'ü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, 3'ü Muş'un Merkez, Bulanık, Korkut ilçeleri ve 6'sı da Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde olmak üzere toplam 12 yeni YEKA, Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanların sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

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