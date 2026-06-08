Üç Türk genç girişimci Avrupa'nın zirvesinde!

Dünyanın en prestijli genç girişimci listelerinden biri kabul edilen Forbes 30 Under 30 Europe'un 2026 edisyonu açıklandı. Bu yıl listeye giren isimler arasında üç Türk girişimci de yer aldı.

Savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Batuhan Yumurtacı ile gastronomi sektöründe büyüyen girişimleriyle dikkat çeken Halil Kalmaz ve Tolga Öztürk, Avrupa'nın gelecek vadeden genç liderleri arasında gösterildi.

Savunma teknolojilerinde Türk imzası

Batuhan Yumurtacı, Almanya merkezli savunma teknolojileri şirketi Tytan Technologies'in kurucu ortakları arasında bulunuyor. Şirket, yapay zekâ destekli karşı-drone sistemleri geliştirerek özellikle güvenlik ve savunma alanında yenilikçi çözümler sunuyor.

Forbes'un değerlendirmesine göre Tytan Technologies bugüne kadar yaklaşık 49 milyon dolar yatırım çekti. Şirketin ürünleri çeşitli Avrupa ülkelerinde güvenlik kurumları tarafından kullanılırken, Alman ve Ukrayna silahlı kuvvetleriyle de çalışmalar yürütüyor.

Gastronomide Avrupa başarısı

Halil Kalmaz ve Tolga Öztürk ise Almanya'da kurdukları gastronomi girişimiyle Forbes listesine girmeyi başardı.

İkili, 2017 yılında Almanya'nın Emden kentinde açtıkları Luwaak isimli işletmeyle başladıkları yolculuğu, bugün yüzlerce müşteriye hizmet veren ve yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayan çok markalı bir gastronomi grubuna dönüştürdü.

Girişimciler daha sonra Hollanda'nın Groningen kentinde Castelluccio adlı İtalyan restoranını açarak faaliyetlerini uluslararası ölçekte genişletti. Grup ayrıca Emden'de faaliyet gösteren Berries & Beans markasıyla özel kahve ve sağlıklı beslenme konseptlerini bir araya getiriyor.

Forbes verilerine göre şirketler grubu 2025 yılında yaklaşık 3,5 milyon dolar gelir elde etti.

Z kuşağının ilk Avrupa listesi

Forbes'un 11'inci kez yayımladığı Avrupa 30 Under 30 listesi, bu yıl önemli bir dönüm noktasına da işaret etti. 2026 listesi, tamamen Z Kuşağı girişimcilerinden oluşan ilk Avrupa listesi olarak kayıtlara geçti.

Yapay zekâ, savunma teknolojileri, sağlık teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren genç girişimcilerin öne çıktığı listede yer alan şirketlerin toplamda 900 milyon doların üzerinde yatırım topladığı belirtiliyor.

Üç Türk girişimcinin listeye girmesi, Türk girişimcilerin Avrupa teknoloji ve iş dünyasındaki etkisinin giderek arttığını ortaya koyarken, genç yaşta uluslararası başarı yakalayan isimlerin küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ettiğini gösteriyor.