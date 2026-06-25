Uçak parçalarından 25. yıla özel kart

ŞEBNEM TURHAN

Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları, Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartını tanıttı. Türk Hava Yolları filosunda aktif olarak görev yapan Airbus A321neo (TC-LTL) uçağından alınan gerçek bir parçadan üretilen kart, havacılık ve ödeme sistemleri dünyasını buluşturuyor. Garanti BBVA’nın kuruluş yılı olan 1946 ile Türk Hava Yolları’nın kuruluş yılı olan 1933’ün toplamından ilham alınarak yalnızca 3.879 adet üretilen Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition özel tasarımıyla müşterilere sunuluyor. Kart, gökyüzünde binlerce saat uçuş gerçekleştiren bir uçağın parçasını taşıyor.

Müşteriler 178 milyar mil kazandı

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu: “25 yıl önce başlayan Miles&Smiles hikâyesi, seyahat ve ödeme deneyimini bir araya getiren yenilikçi bir fikirle başladı. Bugün ise bu fikrin ne kadar güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü görüyoruz. Garanti BBVA Miles&Smiles ailesi bugün 675 bin müşteriye ulaştı. Kart portföyümüz 1 milyon 300 bin adedin üzerine çıktı ve son beş yılda yaklaşık yüzde 80 büyüdü. Sadece geçtiğimiz yıl yaklaşık 475 milyar TL işlem hacmine ulaştık. Bugüne kadar müşterilerimize 178 milyarın üzerinde Mil kazandırdık. Bu rakamlar bizim için yalnızca büyüklüğü değil, müşterilerimizin hayatlarında nasıl bir yer edindiğimizi de gösteriyor. Bu kartın bizim için en anlamlı tarafı ise geçmiş ile geleceği bir araya getirmesi. Gökyüzünde binlerce saat uçmuş, binlerce yolcunun hikâyesine eşlik etmiş bir uçağın parçası, şimdi yeni hikâyelerin parçası olmaya devam edecek” dedi.

Miles&Smiles’ta köklü değişiklik

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise, “Garanti BBVA ile 25 yıldır sürdürdüğümüz iş birliği, milyonlarca misafirimizin seyahat deneyimine değer katan güçlü bir ekosisteme dönüştü. Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartı, bu köklü ortaklığın yenilikçi yaklaşımını yansıtan anlamlı bir çalışma olmasının yanı sıra, filomuzun bir parçasını yeni hikâyelerin parçası haline getiriyor. Önümüzdeki dönemde de misafirlerimize ayrıcalıklı deneyimler sunmak için iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi. Olmuştur, Miles&Smiles ile ilgili köklü bir değişiklik yapacaklarını da ifade etti.

Kartın üretiminde kullanılan ve Türk Hava Yolları filosunda aktif olarak görev yapmaya devam eden Airbus A321neo (TC-LTL), bugüne kadar 11.142 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi ve 3.685 kez kalkış-iniş yaptı. Farklı coğrafyalar arasında binlerce yolculuğa eşlik eden uçak, Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartına dönüşerek hikâyesini şimdi yeni yolculuklarda yaşamaya devam edecek.