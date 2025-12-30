Uçak seferlerine kar engeli: Ajet, 42 iç hat seferini iptal etti

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadelerini kullandı

"Paydaşlarla koordineli çalışıyoruz"

Öte yandan AJet tarafından yapılan açıklamada, zorlu kış şartlarına rağmen yolcuların seyahatlerini emniyetli bir şekilde tamamlayabilmesi için tüm operasyonel paydaşlarla koordineli biçimde yoğun çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları zaman zaman gecikme ve iptallere yol açabilir

Açıklamada ayrıca, operasyonların uçuş emniyetinden ödün verilmeden sürdürüldüğü ve meteorolojik gelişmelerin yakından takip edildiği olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarında zaman zaman gecikme ve iptallere yol açabiliceği yolculara duyuruldu.